"Евромайдан стал для Украины веховым моментом развития нации". ЕС поздравил Украину с Днем достоинства и свободы

Представительство отмечает, что ЕС признает европейские стремления Украины и чествует всех боровшихся за них Фото: depositphotos.com

"Сегодня в День достоинства и свободы Украина отмечает исторические события – воплощение высоких стремлений украинцев к демократии и свободам, когда Евромайдан стал веховым моментом развития нации", – говорится в сообщении.

Представительство отмечает, что ЕС признает европейские стремления Украины и чествует всех боровшихся за них.

* Сьогодні, у День Гідності та Свободи, Україна відзначає історичні події – втілення високих прагнень українців до демократії та свобод, коли Євромайдан став віховим моментом розбудови нації. ЄС визнає європейські прагнення України і вшановує всіх тих, хто боровся за них. pic.twitter.com/1vmMKvYSBD — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 21, 2021