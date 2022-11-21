Новая Зеландия ввела новые санкции против семей Путина, Пескова и Лукашенко

Под санкции попали:
Также под санкции попали четыре предприятия, имеющие экономическое или стратегическое значение для России в нефтегазовом, металлургическом и транспортном секторах, а также в системах радиолокации и электронного оборудования.
"Санкции включают запрет на поездки, запреты на операции с активами или услугами, акциями или ценными бумагами и запрет на заход в эту страну таких судов, как суперъяхты или самолеты", – говорит Махута.
На сегодняшний день Новая Зеландия ввела санкции в отношении более 1200 физических и юридических лиц и ввела торговые меры, в результате которых двусторонняя торговля с Россией значительно сократилась.