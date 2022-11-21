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Новая Зеландия ввела новые санкции против семей Путина, Пескова и Лукашенко

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Всего Новая Зеландия ввела санкции в отношении более 1200 российских физических и юридических лиц
Всего Новая Зеландия ввела санкции в отношении более 1200 российских физических и юридических лиц
Фото: depositphotos.com

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении 22 граждан РФ и Беларуси, а также против предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора. Об этом говорится в заявлении главы МИД Новой Зеландии Нанае Махуты.

Под санкции попали:

  • дочери президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова;
  • жена и дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова (уже под санкциями);
  • председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина;
  • жена и сын президента Беларуси Александра Лукашенко (уже под санкциями).

Также под санкции попали четыре предприятия, имеющие экономическое или стратегическое значение для России в нефтегазовом, металлургическом и транспортном секторах, а также в системах радиолокации и электронного оборудования.

"Санкции включают запрет на поездки, запреты на операции с активами или услугами, акциями или ценными бумагами и запрет на заход в эту страну таких судов, как суперъяхты или самолеты", – говорит Махута.

Контекст:

На сегодняшний день Новая Зеландия ввела санкции в отношении более 1200 физических и юридических лиц и ввела торговые меры, в результате которых двусторонняя торговля с Россией значительно сократилась.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Новая Зеландия, Дмитрий Песков, Катерина Тихонова, Эльвира Набиуллина, Мария Воронцова
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