Новая Зеландия ввела новые санкции против семей Путина, Пескова и Лукашенко

Всего Новая Зеландия ввела санкции в отношении более 1200 российских физических и юридических лиц Фото: depositphotos.com

Под санкции попали:

дочери президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова;

жена и дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова (уже под санкциями);

председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина;

жена и сын президента Беларуси Александра Лукашенко (уже под санкциями).

Также под санкции попали четыре предприятия, имеющие экономическое или стратегическое значение для России в нефтегазовом, металлургическом и транспортном секторах, а также в системах радиолокации и электронного оборудования.

"Санкции включают запрет на поездки, запреты на операции с активами или услугами, акциями или ценными бумагами и запрет на заход в эту страну таких судов, как суперъяхты или самолеты", – говорит Махута.