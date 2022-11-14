Новая Зеландия направит 66 военных в Великобританию, чтобы обучать ВСУ

Развертывание новозеландских военных в Великобритании для обучения ВСУ должно завершиться до 31 июля 2023 года Фото: nzdf.mil.nz

Командующий Объединенными силами Новой Зеландии, контр-адмирал Джим Гилмор заявил, что военнослужащие Новой Зеландии продолжат "играть свою роль в международных усилиях по поддержке самообороны Украины от вторжения России".

Развертывание новозеландских военных, сообщили в вооруженных силах, должно завершиться до 31 июля 2023 года. В настоящее время в Великобритании находятся 135 военнослужащих Новой Зеландии для обучения ВСУ. После завершения курса украинские военные или продолжат специализированную подготовку, или, вероятно, вернутся на поле боя в Украину.

Старший офицер учебной группы армии Новой Зеландии в Великобритании, майор Том Келли заявил, что в группе чувствуют "глубокую целеустремленность и ответственность" перед новобранцами ВСУ. По его словам, учебные группы Новой Зеландии легко интегрировались с украинскими военными, которые "очень хорошо отреагировали на инструктаж новозеландских солдат и офицеров".

Развертывание Новой Зеландии для поддержки Украины включает в себя транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, авиационный отряд, разведывательный персонал, офицеров связи, материально-техническую поддержку для координации и распределения военной помощи, учебную артиллерийскую группу и две учебные группы пехоты, которые инструктируют подразделения ВСУ.