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Новая Зеландия направит 66 военных в Великобританию, чтобы обучать ВСУ

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Развертывание новозеландских военных в Великобритании для обучения ВСУ должно завершиться до 31 июля 2023 года
Развертывание новозеландских военных в Великобритании для обучения ВСУ должно завершиться до 31 июля 2023 года
Фото: nzdf.mil.nz

Новая учебная пехотная группа из 66 военнослужащих Новой Зеландии проведет обучение солдат Вооруженных сил Украины в Великобритании. Об этом сообщила 14 ноября пресс-служба вооруженных сил Новой Зеландии.

Командующий Объединенными силами Новой Зеландии, контр-адмирал Джим Гилмор заявил, что военнослужащие Новой Зеландии продолжат "играть свою роль в международных усилиях по поддержке самообороны Украины от вторжения России".

Развертывание новозеландских военных, сообщили в вооруженных силах, должно завершиться до 31 июля 2023 года. В настоящее время в Великобритании находятся 135 военнослужащих Новой Зеландии для обучения ВСУ. После завершения курса украинские военные или продолжат специализированную подготовку, или, вероятно, вернутся на поле боя в Украину.

Старший офицер учебной группы армии Новой Зеландии в Великобритании, майор Том Келли заявил, что в группе чувствуют "глубокую целеустремленность и ответственность" перед новобранцами ВСУ. По его словам, учебные группы Новой Зеландии легко интегрировались с украинскими военными, которые "очень хорошо отреагировали на инструктаж новозеландских солдат и офицеров".

Развертывание Новой Зеландии для поддержки Украины включает в себя транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, авиационный отряд, разведывательный персонал, офицеров связи, материально-техническую поддержку для координации и распределения военной помощи, учебную артиллерийскую группу и две учебные группы пехоты, которые инструктируют подразделения ВСУ.

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. 

Программа предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.

Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. К инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия. В конце мая об отправке в Великобританию 30 военных для обучения украинских артиллеристов проинформировали в минобороны Новой Зеландии.

15 августа министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Новая Зеландия продолжит свое участие в программе подготовки украинских военных на территории Великобритании.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Новая Зеландия, война, самолет, военные, авиация, самооборона, помощь, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
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