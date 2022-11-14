Новая Зеландия направит 66 военных в Великобританию, чтобы обучать ВСУ

Командующий Объединенными силами Новой Зеландии, контр-адмирал Джим Гилмор заявил, что военнослужащие Новой Зеландии продолжат "играть свою роль в международных усилиях по поддержке самообороны Украины от вторжения России".
Развертывание новозеландских военных, сообщили в вооруженных силах, должно завершиться до 31 июля 2023 года. В настоящее время в Великобритании находятся 135 военнослужащих Новой Зеландии для обучения ВСУ. После завершения курса украинские военные или продолжат специализированную подготовку, или, вероятно, вернутся на поле боя в Украину.
Старший офицер учебной группы армии Новой Зеландии в Великобритании, майор Том Келли заявил, что в группе чувствуют "глубокую целеустремленность и ответственность" перед новобранцами ВСУ. По его словам, учебные группы Новой Зеландии легко интегрировались с украинскими военными, которые "очень хорошо отреагировали на инструктаж новозеландских солдат и офицеров".
Развертывание Новой Зеландии для поддержки Украины включает в себя транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, авиационный отряд, разведывательный персонал, офицеров связи, материально-техническую поддержку для координации и распределения военной помощи, учебную артиллерийскую группу и две учебные группы пехоты, которые инструктируют подразделения ВСУ.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон.
Программа предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. К инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия. В конце мая об отправке в Великобританию 30 военных для обучения украинских артиллеристов проинформировали в минобороны Новой Зеландии.
15 августа министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Новая Зеландия продолжит свое участие в программе подготовки украинских военных на территории Великобритании.