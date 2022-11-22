ГОРДОН
 
 
МИР

Депутаты Европарламента инициируют рассмотрение признания ЧВК "Вагнер" террористической организацией – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Влияние "Вагнера", кроме Украины, было замечено в военных действиях на Ближнем Востоке и в Африке
Влияние "Вагнера", кроме Украины, было замечено в военных действиях на Ближнем Востоке и в Африке
Фото: ssu.gov.ua

Европарламент может рассмотреть инициативу группы депутатов о признании российской ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Об этом 22 ноября пишет Politico.

По данным издания, парламентарии хотят включить наемников основателя компании Евгения Пригожина в список террористических организаций.

Депутаты еще 11 ноября направили соответствующее письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, чья страна председательствует сейчас ЕС, пишут авторы статьи.

Депутаты ссылаются на "длительные нарушения международного права в Украине" со стороны ЧВК и участие вагнеровцев в других конфликтах. Влияние "Вагнера", кроме Украины, было замечено в военных действиях на Ближнем Востоке и в Африке, в том числе – в Сирии, Судане, Мозамбике и Центральноафриканской Республике, говорится в статье.

Контекст:

"Русская служба BBC" 11 марта написала, что ЧВК "Вагнер" вербует наемников для участия в войне в Украине.

Романова рассказала в конце октября, что создатель ЧВК Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал уже больше 20 тыс. заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.

Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину, он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".

Против Украины воюют боевики не только ЧВК "Вагнер", но и других частных военных компаний, сообщал спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Теги: Ближний Восток, Чехия, терроризм, Африка, Европарламент, Вагнер, Шарль Мишель, ЧВК, Петр Фиала
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Арестович покинул Украину. Фото за границей
Арестович покинул Украину. Фото за границей
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
Квиткова нашла мотивацию в словах Кузьмы Скрябина
Квиткова нашла мотивацию в словах Кузьмы Скрябина
"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео
"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео
Дорофеева снялась без одежды в номере отеля
Дорофеева снялась без одежды в номере отеля
60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с 25-летней украинской актрисой
60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с 25-летней украинской актрисой
Фармига во время концерта в США включила звук воздушной тревоги и произнесла речь в поддержку Украины. Видео
Фармига во время концерта в США включила звук воздушной тревоги и произнесла речь в поддержку Украины. Видео
EBU кардинально изменил правила голосования на "Евровидении 2023"
EBU кардинально изменил правила голосования на "Евровидении 2023"
Установлена новая причина смерти Брюса Ли
Установлена новая причина смерти Брюса Ли
Экс-жена футболиста Гусева вышла замуж за бывшего мужа Аллы Добкиной. Фото
Экс-жена футболиста Гусева вышла замуж за бывшего мужа Аллы Добкиной. Фото
"Дали жару". Полякова на грузинских танцах вышла на паркет в образе Солохи. Видео
"Дали жару". Полякова на грузинских танцах вышла на паркет в образе Солохи. Видео
Продюсер Меладзе на фоне слухов о разводе с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала
Продюсер Меладзе на фоне слухов о разводе с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала
18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото
18-летняя дочь Белуччи и Касселя снялась для французского Vogue. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (632842)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (194140)
3
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (191688)
4
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (170597)
5
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (115386)
6
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (47616)
7
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (39267)
8
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (38642)
 
 
 
 