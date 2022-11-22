Депутаты Европарламента инициируют рассмотрение признания ЧВК "Вагнер" террористической организацией – СМИ

По данным издания, парламентарии хотят включить наемников основателя компании Евгения Пригожина в список террористических организаций.

Депутаты еще 11 ноября направили соответствующее письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, чья страна председательствует сейчас ЕС, пишут авторы статьи.

Депутаты ссылаются на "длительные нарушения международного права в Украине" со стороны ЧВК и участие вагнеровцев в других конфликтах. Влияние "Вагнера", кроме Украины, было замечено в военных действиях на Ближнем Востоке и в Африке, в том числе – в Сирии, Судане, Мозамбике и Центральноафриканской Республике, говорится в статье.

Контекст:

"Русская служба BBC" 11 марта написала, что ЧВК "Вагнер" вербует наемников для участия в войне в Украине.

Романова рассказала в конце октября, что создатель ЧВК Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал уже больше 20 тыс. заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.

Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину, он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".

Против Украины воюют боевики не только ЧВК "Вагнер", но и других частных военных компаний, сообщал спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.