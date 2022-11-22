Пригожин заявил, что украинская армия сама может успешно обучать "любую армию Европы или мира"

Об этом он заявил 21 ноября, цитату приводит пресс-служба компании Пригожина "Конкорд", также она есть в Telegram-канале "Кепка Пригожина".
Владельца ЧВК российские пропагандисты спрашивали о прибытии в Украину американской военной компании Mozart Group. Пригожин ответил, что его ЧВК – "самая крупная частная армия в мире и самая боеспособная", поэтому о противостоянии вагнеровцев и Mozart Group "говорить как-то смешно".
"ЧВК "Вагнер" достойно противостоит украинской армии, и она – решающая сила на этом направлении. Безусловно, американцы, наверное, могут научить украинцев техническим новшествам, но, что касается боевого мастерства, украинская армия сама может успешно обучать любую армию Европы или мира", – добавил он.
The New York Times рассказывала о Mozart Group в своем репортаже из Соледара, опубликованном 9 октября, называя компанию одной из крупнейших, действующих в Украине. Основатель этой ЧВК – полковник морской пехоты в отставке Эндрю Милберн.
В статье подчеркивалось, что Милберн не принимает участия в боевых действиях. Американский военнослужащий и его персонал – "в основном бывшие солдаты специальных операций, занимаются всем – от спасения гражданских лиц на линии огня до проведения фронтовых, ночных, офицерских тренировок и семинаров по тонкостям ведения беспилотной войны", рассказывало издание.