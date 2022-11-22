Пригожин заявил, что украинская армия сама может успешно обучать "любую армию Европы или мира"

Пригожин: Американцы, наверное, могут научить украинцев техническим новшествам, но что касается боевого мастерства, украинская армия сама может успешно обучать любую армию Европы или мира Фото: ЕРА

Об этом он заявил 21 ноября, цитату приводит пресс-служба компании Пригожина "Конкорд", также она есть в Telegram-канале "Кепка Пригожина".

Владельца ЧВК российские пропагандисты спрашивали о прибытии в Украину американской военной компании Mozart Group. Пригожин ответил, что его ЧВК – "самая крупная частная армия в мире и самая боеспособная", поэтому о противостоянии вагнеровцев и Mozart Group "говорить как-то смешно".

"ЧВК "Вагнер" достойно противостоит украинской армии, и она – решающая сила на этом направлении. Безусловно, американцы, наверное, могут научить украинцев техническим новшествам, но, что касается боевого мастерства, украинская армия сама может успешно обучать любую армию Европы или мира", – добавил он.