Ксения Ларина: Пригожин и Кадыров – инструмент, настоящая угроза исходит не от них. Но могут ли инструменты выйти из подчинения и залить кровью Россию? Запросто

"Перпендикулярно идет, с одной стороны, агрессивная, захватническая, безжалостная, бессмысленная война [с Украиной], а с другой стороны, абсолютное издевательство и глумление над собственным народом. Репрессии, репрессии, репрессии... Бесконечные уголовные дела, издевательства над людьми в камерах [в России]... Вы же видите тоже, кому сегодня делегировано это насилие. Власть его делегировала этим непонятным, совершенно беззаконным структурам типа ЧВК "Вагнер", которые, по сути, творят, что хотят, любой беспредел. И никто не спрашивает у них: "По какому праву вы едете по колониям? Вам открывают двери начальники этих зон, вы выстраиваете перед собой заключенных и говорите: "Ты, ты, ты, пойдешь со мной воевать в Украину, и я тебя за это помилую". На каком основании, где такие законы?" – возмутилась журналистка.

Она считает, что рано или поздно такие лица, как создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин или лидер Чечни Рамзан Кадыров, могут выйти из-под контроля.

"Тот, кто эту силу и эту свободу действий, этот полный карт-бланш дал людям типа Пригожина – и наверняка еще там таких пригожиных немало найдется, – [должен понимать, что] эти люди могут эту силу свою проявить так, что выйти из подчинения. И тогда мало не покажется никому, никакому [президенту России Владимиру] Путину... Мы с вами забыли упомянуть еще одного товарища – Кадырова, который тоже очень любит, склонен к таким заявлениям типа: "Я сейчас все решу. Я вот и генерала снимаю, который мне неугоден. Я вот операциями руковожу, и того изнасилую, и тому джихад объявлю, когда захочу", – сказала Ларина.

При этом, убеждена журналистка, настоящая угроза все же исходит не от Пригожина или Кадырова, которые, по ее мнению, "являются инструментами", но этих "мясников" и "палачей" публике демонстрируют для каких-то задач.

"Я думаю, что вся эта камарилья [Путина] и так знает, от кого может настоящая угроза исходить... Как мне кажется, все-таки это какая-то демонстрация. Настоящая угроза исходит не от них. Я думаю, что они тоже понимают прекрасно, что они некие инструменты. Другой вопрос, могут ли инструменты выйти из подчинения? Могут! Могут ли они залить кровью Россию? Могут! Запросто. Потому что на стороне вот этих людей, которым все можно, всегда находится большое количество людей, которые так об этом мечтают", – сказала журналистка.

Она напомнила о преступлениях российских оккупантов в Украине, в частности в Киевской и Донецкой областях.

"Когда мы говорим, что эти люди, которые пришли в Бучу и Мариуполь, насилуют мирных жителей, [совершают] групповые изнасилования, издеваются, пытают... [Давайте вспомним] все эти пыточные конвейеры, все это бесконечное насилие – самое грязное, ужасное, безжалостное по отношению и к женщинам, и к детям, и к мужчинам. Почему это [происходит]? Ну им сказали: "Делайте, что хотите". Но, послушайте, вот мне скажут: "Делай, что хочешь", – я пойду грабить, насиловать, убивать, тащить стиральные машины из магазинов или из квартир, ломать руки детям и плевать в лицо женщинам? Нет, конечно. Значит, это специально воспитанная армия, это "вторая армия мира", которая нам демонстрировала свое "прекрасное" лицо. Это люди, которых освободили от любых мук совести и от каких-то моральных границ, моральных норм", – сказала журналистка.

Ларина убеждена, что это насилие "нельзя просто так заткнуть", с ним рано или поздно столкнутся граждане России.

"Все это, все, что мы сегодня наблюдаем в Украине, в украинских городах, все это вернется в города российские, все это вернется к нам. Потому что этих людей нельзя просто так заткнуть. Их не пять человек, которых можно взорвать в машине, как этого [херсонского коллаборанта Кирилла] Стремоусова. Это уже совсем другая сила. Их много, за ними целая армия. Она, конечно, не "вторая армия России", но вполне себе могущественная и, самое главное, абсолютно безжалостная. Это люди, которым совершенно нечего терять. Так что, отвечая на ваш вопрос, что может быть дальше, после Путина, – вполне возможно, что будет и такой сценарий. Страшный, но быстрый", – сказала журналистка.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube