С 24 февраля российское командование уволило минимум 12 генералов – InformNapalm

Расследователи опубликовали следующий перечень:
- Сергей Кисель – генерал-лейтенант, в марте уволен с должности командующего 1-й танковой армией Западного военного округа;
- Игорь Осипов – адмирал, в августе уволен с должности командующего Черноморским флотом РФ;
- Андрей Сычевой – генерал-лейтенант, в августе уволен с должности командующего Западным военным округом;
- Роман Бердников – генерал-майор, в сентябре уволен с должности командующего Западным военным округом;
- Владислав Ершов – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа;
- Вячеслав Гуров – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего Западным военным округом;
- Яков Рязанцев – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (Генштаб ВСУ в марте заявлял о его гибели);
- Валерий Герасимов – генерал армии, в октябре уволен с должности начальника Генштаба ВС РФ;
- Александр Журавлев – генерал-полковник, в октябре уволен с должности командующего Западным военным округом;
- Александр Дворников – генерал армии, в октябре уволен с должности командующего Южным военным округом;
- Геннадий Жидко – генерал-полковник, в октябре уволен с должности начальника Главного военно-политического управления ВС РФ;
- Александр Лапин – генерал-полковник, в октябре уволен с должности командующего группировкой российских войск "Центр" в Украине.
Скриншот: Inform Napalm / YouTube
Официально в РФ, как правило, об этих увольнениях не сообщали, о них становилось известно из расследований СМИ или сообщений украинской и британской разведок.
Информация об увольнении Герасимова до сих пор не публиковалась, вероятно, это собственные данные InformNapalm. DayliMail в материале от 19 октября предполагало, что Герасимов мог быть одним из четырех высокопоставленных российских генералов, об увольнении которых сообщила британская разведка. Но уже после этого он в статусе главы Генштаба созванивался с американскими и британскими военными.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Еще 9 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилова заявлял, что в России сместили с руководящих должностей порядка восьми генералов из-за того, что те не выполнили задания, связанные с вторжением РФ в Украину.
12 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что руководство западной группировки российских войск отстранено от командования из-за серии поражений во время контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
По данным британской разведки на 7 августа, с 24 февраля в войне РФ против Украины погибло минимум 10 российских генералов.