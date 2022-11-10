С 24 февраля российское командование уволило минимум 12 генералов – InformNapalm

По данным InformNapalm, ряд генералов отстранили от должностей за провалы войны в Украине Фото: EPA

Расследователи опубликовали следующий перечень:

Сергей Кисель – генерал-лейтенант, в марте уволен с должности командующего 1-й танковой армией Западного военного округа; Игорь Осипов – адмирал, в августе уволен с должности командующего Черноморским флотом РФ; Андрей Сычевой – генерал-лейтенант, в августе уволен с должности командующего Западным военным округом; Роман Бердников – генерал-майор, в сентябре уволен с должности командующего Западным военным округом; Владислав Ершов – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа; Вячеслав Гуров – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего Западным военным округом; Яков Рязанцев – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (Генштаб ВСУ в марте заявлял о его гибели); Валерий Герасимов – генерал армии, в октябре уволен с должности начальника Генштаба ВС РФ; Александр Журавлев – генерал-полковник, в октябре уволен с должности командующего Западным военным округом; Александр Дворников – генерал армии, в октябре уволен с должности командующего Южным военным округом; Геннадий Жидко – генерал-полковник, в октябре уволен с должности начальника Главного военно-политического управления ВС РФ; Александр Лапин – генерал-полковник, в октябре уволен с должности командующего группировкой российских войск "Центр" в Украине.

Скриншот: Inform Napalm / YouTube

Официально в РФ, как правило, об этих увольнениях не сообщали, о них становилось известно из расследований СМИ или сообщений украинской и британской разведок.

Информация об увольнении Герасимова до сих пор не публиковалась, вероятно, это собственные данные InformNapalm. DayliMail в материале от 19 октября предполагало, что Герасимов мог быть одним из четырех высокопоставленных российских генералов, об увольнении которых сообщила британская разведка. Но уже после этого он в статусе главы Генштаба созванивался с американскими и британскими военными.

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