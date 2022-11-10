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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 24 февраля российское командование уволило минимум 12 генералов – InformNapalm

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По данным InformNapalm, ряд генералов отстранили от должностей за провалы войны в Украине
По данным InformNapalm, ряд генералов отстранили от должностей за провалы войны в Украине
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения России в Украину военно-политическое командование РФ отстранило от исполнения своих обязанностей за провалы так называемой спецоперации 12 генералов, подсчитали в волонтерском проекте InformNapalm.

Расследователи опубликовали следующий перечень: 

  1. Сергей Кисель – генерал-лейтенант, в марте уволен с должности командующего 1-й танковой армией Западного военного округа;
  2. Игорь Осипов – адмирал, в августе уволен с должности командующего Черноморским флотом РФ;
  3. Андрей Сычевой – генерал-лейтенант, в августе уволен с должности командующего Западным военным округом;
  4. Роман Бердников – генерал-майор, в сентябре уволен с должности командующего Западным военным округом;
  5. Владислав Ершов – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа;
  6. Вячеслав Гуров – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего Западным военным округом;
  7. Яков Рязанцев – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (Генштаб ВСУ в марте заявлял о его гибели);
  8. Валерий Герасимов – генерал армии, в октябре уволен с должности начальника Генштаба ВС РФ;
  9. Александр Журавлев – генерал-полковник, в октябре уволен с должности командующего Западным военным округом;
  10. Александр Дворников – генерал армии, в октябре уволен с должности командующего Южным военным округом;
  11. Геннадий Жидко – генерал-полковник,  в октябре уволен с должности начальника Главного военно-политического управления ВС РФ;
  12. Александр Лапин – генерал-полковник, в октябре уволен с должности командующего группировкой российских войск "Центр" в Украине.
Скриншот: Inform Napalm / YouTube

Официально в РФ, как правило, об этих увольнениях не сообщали, о них становилось известно из расследований СМИ или сообщений украинской и британской разведок.

Информация об увольнении Герасимова до сих пор не публиковалась, вероятно, это собственные данные InformNapalm. DayliMail в материале от 19 октября предполагало, что Герасимов мог быть одним из четырех высокопоставленных российских генералов, об увольнении которых сообщила британская разведка. Но уже после этого он в статусе главы Генштаба созванивался с американскими и британскими военными

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Еще 9 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилова заявлял, что в России сместили с руководящих должностей порядка восьми генералов из-за того, что те не выполнили задания, связанные с вторжением РФ в Украину. 

12 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что руководство западной группировки российских войск отстранено от командования из-за серии поражений во время контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

По данным британской разведки на 7 августа, с 24 февраля в войне РФ против Украины погибло минимум 10 российских генералов.

Теги: Россия, война, война России против Украины, Валерий Герасимов, увольнение, InformNapalm, Игорь Осипов, Александр Дворников, Геннадий Жидко, Александр Лапин
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