В России из-за больших потерь в Украине уволили командующего ВДВ Сердюкова – Институт исследования войны

О том, что Сердюкова уволили, институт США сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Одесской областной военно-гражданской администрации Сергея Братчука. По данным Братчука, Кремль назначил на должность, которую занимал Сердюков, генерал-полковника Михаила Теплинского.

"ISW не может независимо подтвердить эти утверждения или точную роль Сердюкова во вторжении в Украину, но если они верны, то это указывает на то, что Сердюков несет ответственность за плохую работу и большие потери среди российских подразделений ВДВ, особенно в ранних операциях вокруг Киева", – объяснили эксперты из США.

Они считают, что "продолжающиеся увольнения и возможные внутренние чистки высокопоставленных российских офицеров, вероятно, еще больше подорвут слабые возможности российского командования", а также ухудшат управление войсками и доверие со стороны российских офицеров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)