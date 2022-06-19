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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России из-за больших потерь в Украине уволили командующего ВДВ Сердюкова – Институт исследования войны

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Сердюков попал в украинскую "Книгу палачей"
Сердюков попал в украинскую "Книгу палачей"
Фото: wikipedia.org

Командующий воздушно-десантными войсками вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Сердюков был уволен после того, как российские оккупанты в Украине понесли большие потери в боях с украинскими военными. Такой вывод сделал в отчете за 17 июня американский Институт исследования войны (ISW).

О том, что Сердюкова уволили, институт США сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Одесской областной военно-гражданской администрации Сергея Братчука. По данным Братчука, Кремль назначил на должность, которую занимал Сердюков, генерал-полковника Михаила Теплинского.

"ISW не может независимо подтвердить эти утверждения или точную роль Сердюкова во вторжении в Украину, но если они верны, то это указывает на то, что Сердюков несет ответственность за плохую работу и большие потери среди российских подразделений ВДВ, особенно в ранних операциях вокруг Киева", – объяснили эксперты из США.

Они считают, что "продолжающиеся увольнения и возможные внутренние чистки высокопоставленных российских офицеров, вероятно, еще больше подорвут слабые возможности российского командования", а также ухудшат управление войсками и доверие со стороны российских офицеров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сердюков фигурирует в информационной системе "Книга палачей украинского народа" как человек, причастный к военным преступлениям оккупантов в Украине. Список Сердюков возглавляет вместе с российским генералом Александром Дворниковым, который был назначен командующим группировкой российских войск, задействованных в ходе открытого военного вторжения в Украину.

С начала открытого вторжения России в Украину 24 февраля оккупанты потеряли, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, около 33,6 тыс. человек личного состава.

Теги: Россия, США, война, Кремль, оккупация, ВДВ, вторжение, война России против Украины, увольнение, Андрей Сердюков, войска, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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