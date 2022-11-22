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Ксения Ларина: Не верю, что Пригожин ликвидирует Путина. Скорее, Путин ликвидирует Пригожина, когда тот перестанет быть нужен

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После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных для участия в боевых действиях на стороне Москвы
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных для участия в боевых действиях на стороне Москвы
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Российская журналистка, бывшая ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина считает, что президент России Владимир Путин может отдать приказ об убийстве российского бизнесмена, создателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Такое мнение она высказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я не верю, что Пригожин ликвидирует Путина. Скорее, Путин ликвидирует Пригожина, когда он перестанет ему быть нужен", – предположила журналистка.

Она напомнила, как были убиты практически все главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" и полевые командиры, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе в 2014 году. 

"Репетиция была в 2014 году, когда [были убиты] все эти касатики, вся эта братва, которая захватила Донбасс, Луганскую и Донецкую области во главе с [Игорем] Стрелковым и прочими Гиви и Моторолами, все эти певцы "русской весны". Давайте вспомним, как они кончили. Их всех повзрывали и ликвидировали. Вот Стрелкова еще пока держат, но рот разевать не слишком дают", – сказала журналистка.

Ларина убеждена, что нынешних "мясников", получивших от российской власти полную свободу действий, ждет подобная участь. 

"Участь этих людей, которые сегодня демонстрируют свою силу и безнаказанность, такая же. Финал будет такой же", – отметила журналистка. 

Ларина признала, что влияние таких людей, как Пригожин или глава Чечни Рамзан Кадыров, в России растет. Но, по мнению журналистки, они "являются инструментами".

"Настоящая угроза исходит не от них. Я думаю, что они тоже понимают прекрасно, что они некие инструменты. Другой вопрос, могут ли инструменты выйти из подчинения? Могут! Могут ли они залить кровью Россию? Могут! Запросто. Потому что на стороне вот этих людей, которым все можно, всегда находится большое количество людей, которые так об этом мечтают", – сказала журналистка. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По данным агентства "Росблат", Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Пригожин провел в колонии девять лет (Forbes уточняет, что его помиловали). После освобождения Пригожин занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина. 

Госдепартамент США готов выплатить вознаграждение в размере до $10 млн за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в США. Американские власти ищут информацию о Пригожине и "Агентстве интернет-исследований", предположительно, с ним связанным.

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Игорь Стрелков, Алеся Бацман, Моторола, война России против Украины, Гиви, Ксения Ларина, Евгений Пригожин
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