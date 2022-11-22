Ксения Ларина: Не верю, что Пригожин ликвидирует Путина. Скорее, Путин ликвидирует Пригожина, когда тот перестанет быть нужен

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных для участия в боевых действиях на стороне Москвы Скриншот: РИА ФАН / Telegram

"Я не верю, что Пригожин ликвидирует Путина. Скорее, Путин ликвидирует Пригожина, когда он перестанет ему быть нужен", – предположила журналистка.

Она напомнила, как были убиты практически все главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" и полевые командиры, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе в 2014 году.

"Репетиция была в 2014 году, когда [были убиты] все эти касатики, вся эта братва, которая захватила Донбасс, Луганскую и Донецкую области во главе с [Игорем] Стрелковым и прочими Гиви и Моторолами, все эти певцы "русской весны". Давайте вспомним, как они кончили. Их всех повзрывали и ликвидировали. Вот Стрелкова еще пока держат, но рот разевать не слишком дают", – сказала журналистка.

Ларина убеждена, что нынешних "мясников", получивших от российской власти полную свободу действий, ждет подобная участь.

"Участь этих людей, которые сегодня демонстрируют свою силу и безнаказанность, такая же. Финал будет такой же", – отметила журналистка.

Ларина признала, что влияние таких людей, как Пригожин или глава Чечни Рамзан Кадыров, в России растет. Но, по мнению журналистки, они "являются инструментами".

"Настоящая угроза исходит не от них. Я думаю, что они тоже понимают прекрасно, что они некие инструменты. Другой вопрос, могут ли инструменты выйти из подчинения? Могут! Могут ли они залить кровью Россию? Могут! Запросто. Потому что на стороне вот этих людей, которым все можно, всегда находится большое количество людей, которые так об этом мечтают", – сказала журналистка.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube