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Европарламент принял резолюцию о признании РФ страной – спонсором терроризма

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Когда Европарламент рассматривал резолюцию, в Украине была объявлена воздушная тревога
Когда Европарламент рассматривал резолюцию, в Украине была объявлена воздушная тревога
Фото: ЕРА

Европейский парламент на заседании 23 ноября принял резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма.

Трансляция заседания велась на сайте Европарламента.

За резолюцию проголосовали 494 евродепутата, 58 были против, еще 44 воздержались. Рассмотрение резолюции проходило, когда в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, а местные власти в регионах сообщали о работе противовоздушной обороны

Скриншот: multimedia.europarl.europa.eu
Скриншот: multimedia.europarl.europa.eu

Этой резолюцией евродепутаты признали Россию страной – спонсором терроризма и государством, которое использует средства терроризма, проинформировала пресс-служба Европарламента. 

"Поскольку в настоящее время ЕС не может официально признать государства спонсорами терроризма, Парламент призывает ЕС и его государства-члены создать надлежащую правовую базу и рассмотреть возможность включения России в такой список. Это повлечет за собой ряд существенных ограничительных мер против Москвы и будет иметь глубокие ограничительные последствия для отношений ЕС с Россией", – говорится в релизе. 

Депутаты Европарламента призывают включить в список террористических организаций ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, 141-й специальный моторизованный полк, известный как кадыровцы и другие поддерживаемые Россией вооруженные формирования и группы. 

Также они призывали завершить работу над девятым пакетом санкций Евросоюза и "изолировать Россию еще больше". 

"Парламент призывает Европейский Союз к дальнейшей международной изоляции России, в том числе, когда речь идет о членстве России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН. Европарламентарии также хотят, чтобы дипломатические связи с Россией были сокращены, контакты ЕС с официальными представителями России были сведены к абсолютному минимуму, а связанные с российским государством учреждения в ЕС, распространяющие пропаганду по всему миру, были закрыты и запрещены", – говорится в релизе. 

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.

11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".

18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма.

Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ террористическим режимом. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, терроризм, Европарламент, резолюция, война России против Украины, Вагнер
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