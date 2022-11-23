Европарламент принял резолюцию о признании РФ страной – спонсором терроризма

Когда Европарламент рассматривал резолюцию, в Украине была объявлена воздушная тревога Фото: ЕРА

Трансляция заседания велась на сайте Европарламента.

За резолюцию проголосовали 494 евродепутата, 58 были против, еще 44 воздержались. Рассмотрение резолюции проходило, когда в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, а местные власти в регионах сообщали о работе противовоздушной обороны.

Скриншот: multimedia.europarl.europa.eu

Этой резолюцией евродепутаты признали Россию страной – спонсором терроризма и государством, которое использует средства терроризма, проинформировала пресс-служба Европарламента.

"Поскольку в настоящее время ЕС не может официально признать государства спонсорами терроризма, Парламент призывает ЕС и его государства-члены создать надлежащую правовую базу и рассмотреть возможность включения России в такой список. Это повлечет за собой ряд существенных ограничительных мер против Москвы и будет иметь глубокие ограничительные последствия для отношений ЕС с Россией", – говорится в релизе.

Депутаты Европарламента призывают включить в список террористических организаций ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, 141-й специальный моторизованный полк, известный как кадыровцы и другие поддерживаемые Россией вооруженные формирования и группы.

Также они призывали завершить работу над девятым пакетом санкций Евросоюза и "изолировать Россию еще больше".

"Парламент призывает Европейский Союз к дальнейшей международной изоляции России, в том числе, когда речь идет о членстве России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН. Европарламентарии также хотят, чтобы дипломатические связи с Россией были сокращены, контакты ЕС с официальными представителями России были сведены к абсолютному минимуму, а связанные с российским государством учреждения в ЕС, распространяющие пропаганду по всему миру, были закрыты и запрещены", – говорится в релизе.