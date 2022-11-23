Украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА – командование ВС ВСУ

Об этом пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины проинформировал в Telegram.
"Государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины из самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. Пуски осуществлены с 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря", – говорится в сообщении.
Атаку Россия вела ракетами "Калибр", Х-101 и Х-555.
Силы ПВО сбили 51 из 70 запущенных сегодня Россией ракет, а также пять ударных беспилотников "Ланцет", добавили в командовании.
"Воздушные силы продолжают выполнять задачи защиты воздушного пространства государства, уничтожая вражеские воздушные цели по всей территории Украины, по всем направлениям", – добавили авторы релиза и выразили сочувствие родным и близким погибших в результате сегодняшней атаки РФ.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.
В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Например, в результате обстрелов обесточены Одесса и область, Львов, Киевская и Кировоградская области.
От энергосистемы отключены Пивденноукраинская и Хмельницкая атомные электростанции.
В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток. В компании напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении начинают работать "пункты несокрушимости", где есть электричество, мобильная связь, интернет и вода (их адреса можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua).
Погибшие в результате обстрелов есть в Киеве и Киевской области. В столице, по последним данным, три человека погибли, 11 пострадали.