Украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА – командование ВС ВСУ

Об этом пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины проинформировал в Telegram.

"Государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины из самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. Пуски осуществлены с 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря", – говорится в сообщении.

Атаку Россия вела ракетами "Калибр", Х-101 и Х-555.

Силы ПВО сбили 51 из 70 запущенных сегодня Россией ракет, а также пять ударных беспилотников "Ланцет", добавили в командовании.

"Воздушные силы продолжают выполнять задачи защиты воздушного пространства государства, уничтожая вражеские воздушные цели по всей территории Украины, по всем направлениям", – добавили авторы релиза и выразили сочувствие родным и близким погибших в результате сегодняшней атаки РФ.