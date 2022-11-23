В результате удара РФ по Киеву погибли три человека, есть раненые – военная администрация

Три человека погибли и шесть пострадали, проинформировали в КМВА.
По данным городского головы Виталия Кличко, пострадавших уже девять. Восемь из них госпитализированы.
О трех погибших в Киеве сообщил также советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его информации, среди погибших были прохожие.
23 ноября РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях. Прилеты зафиксированы в Киеве и в области, по всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии. Две атомные электростанции отключены от энергосистемы.