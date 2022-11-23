В Молдове массовые отключения электроэнергии из-за ракетных ударов РФ по Украине

"Сегодня у нас повторение ситуации 15 ноября. После бомбардировки Россией энергосистемы Украины в последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране. Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству", – соообщил он.

Контекст:

Днем 23 ноября по всей территории Украины за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях, взрывах во Львовской области, Киевской области и столице.

15 ноября в Молдове также произошли масштабные отключения электроэнергии, вызванные российскими ракетными ударами по украинским объектам.

Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, и ранее страдала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии.