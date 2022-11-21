Из-за российской агрессии против Украины под угрозой оказалась евроинтеграция Молдовы – Санду

Она отметила, что молдаване вынуждены бороться с "острым энергетическим кризисом, серьезным экономическим спадом и массовыми угрозами безопасности".

Санду объяснила, что Молдове угрожают "наследие почти полной зависимости от России в отношении газа и электричества" и неспособность "сменявших друг друга правительств" диверсифицировать эти поставки. В результате на страну оказывают влияние "энергетический кризис и экономические последствия войны по соседству".

Президент Молдовы заявила, что эти проблемы уже используются российскими марионетками и криминальными группировками для разжигания недовольства внутри страны, "использующими весь спектр гибридных угроз" и "ставящими под угрозу вклад Молдовы в более широкую безопасность Европы".

Уязвимость Молдовы может ослабить устойчивость Украины и стабильность в Европе, подчеркнула Санду.

Она считает, что "Европе и Украине нужна сильная Молдова", в том числе чтобы приютить беженцев.

Как заявила Санду, "нельзя допустить, чтобы Россия победила в Украине" и "чтобы ее гибридные методы сработали в Молдове". Президент объяснила, что Молдова готова нести "бремя лишений", но не может делать это в одиночку.