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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за российской агрессии против Украины под угрозой оказалась евроинтеграция Молдовы – Санду

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Санду: Европе и Украине нужна сильная Молдова
Санду: Европе и Украине нужна сильная Молдова
Фото: ЕРА

Молдова "решительно движется" к членству в Евросоюзе, но из-за войны России против Украины сталкивается с проблемами, которые могут помешать этому. Об этом в колонке, опубликованной 21 ноября на сайте Politico Europe, заявила президент Молдовы Майя Санду.

Она отметила, что молдаване вынуждены бороться с "острым энергетическим кризисом, серьезным экономическим спадом и массовыми угрозами безопасности".

Санду объяснила, что Молдове угрожают "наследие почти полной зависимости от России в отношении газа и электричества" и неспособность "сменявших друг друга правительств" диверсифицировать эти поставки. В результате на страну оказывают влияние "энергетический кризис и экономические последствия войны по соседству".

Президент Молдовы заявила, что эти проблемы уже используются российскими марионетками и криминальными группировками для разжигания недовольства внутри страны, "использующими весь спектр гибридных угроз" и "ставящими под угрозу вклад Молдовы в более широкую безопасность Европы".

Уязвимость Молдовы может ослабить устойчивость Украины и стабильность в Европе, подчеркнула Санду.

Она считает, что "Европе и Украине нужна сильная Молдова", в том числе чтобы приютить беженцев.

Как заявила Санду, "нельзя допустить, чтобы Россия победила в Украине" и "чтобы ее гибридные методы сработали в Молдове". Президент объяснила, что Молдова готова нести "бремя лишений", но не может делать это в одиночку.

Контекст:

Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, пострадала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии, а в ноябре произошли масштабные отключения.

23 июня лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии и предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Молдова, электричество, евроинтеграция, Европа, президент, Евросоюз, Майя Санду, членство, энергосистема, ЕС
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