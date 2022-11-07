В Молдове прошла акция протеста против президента и парламента, есть задержанные. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
6 ноября в Кишиневе прошла акция протеста, организованная партией "Шор", митингующие требовали отставки президента Молдовы Майи Санду, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Как сообщает NewsMaker
, протестовавших было, по разным оценкам, от 1,7 тыс. до "десятков тысяч". В ходе протестов участники акции использовали
дымовые шашки, за что полиция задержала "молодого человека из Приднестровья". Еще несколько задержаний было после проверок протестовавших. Фото из Кишинева опубликовало агентство ЕРА
. "Европейская правда"
связывает акции партии "Шор" с конкуренцией за роль "главного союзника" РФ в Молдове.