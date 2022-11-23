В Вышгороде Киевской области россияне попали в жилой дом

"В Вышгороде Киевской области попадание в жилой дом. На месте работают службы. Оставайтесь в укрытиях!" – предупредил он.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов также опубликовал фото с места прилета.

"Россия – не спонсор терроризма, а его источник!" – написал он.

Контекст:

Воздушная тревога по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, длится уже более часа. Сообщалось о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.

Российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов инфраструктуры в Киеве. В разных районах города прогремело еще несколько взрывов. В Киеве, по предварительной информации городской военной администрации, есть пострадавший в результате удара.