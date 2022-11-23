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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Вышгороде Киевской области россияне попали в жилой дом

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Днем 23 ноября РФ совершила очередной ракетный обстрел Украины
Днем 23 ноября РФ совершила очередной ракетный обстрел Украины
Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

23 ноября во время очередного ракетного обстрела Украины российские оккупанты попали в жилой дом в Вышгороде Киевской области. Об этом написал в Telegram cоветник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В Вышгороде Киевской области попадание в жилой дом. На месте работают службы. Оставайтесь в укрытиях!" – предупредил он.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов также опубликовал фото с места прилета.

"Россия – не спонсор терроризма, а его источник!" – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0c3LyZ2qMz4ivT1TP88jXEm1ALC8a91bnrkSc9X5weBY5iF7PNMTvXAsk4h1YazV2l&id=100039590617894

Контекст:

Воздушная тревога по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, длится уже более часа. Сообщалось о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.

Российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов инфраструктуры в Киеве. В разных районах города прогремело еще несколько взрывов. В Киеве, по предварительной информации городской военной администрации, есть пострадавший в результате удара. 

Теги: Россия, Киев, Киевская область, Антон Геращенко, Вышгород, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Андрей Небытов, российские оккупанты
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