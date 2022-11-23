РФ обстреливает объекты критической инфраструктуры в Киеве и области, в столице есть пострадавший

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram, призвав горожан оставаться в укрытиях.
В разных районах города прогремели еще несколько взрывов, добавил через несколько минут мэр.
В Киевской области, как проинформировал глава областной государственной военной администрации Алексей Кулеба, работает противовоздушная оборона.
Позже Кулеба сообщил, что в области есть попадания по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры.
В Киеве, по предварительной информации городской военной администрации, есть пострадавший в результате удара.
Воздушная тревога по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, длится уже более часа. Сообщалось о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.