РФ обстреливает объекты критической инфраструктуры в Киеве и области, в столице есть пострадавший

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram, призвав горожан оставаться в укрытиях.

В разных районах города прогремели еще несколько взрывов, добавил через несколько минут мэр.

В Киевской области, как проинформировал глава областной государственной военной администрации Алексей Кулеба, работает противовоздушная оборона.

Позже Кулеба сообщил, что в области есть попадания по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры.

В Киеве, по предварительной информации городской военной администрации, есть пострадавший в результате удара.