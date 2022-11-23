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В Молдове опровергли обвинения "Газпрома" в "оседании" газа в Украине

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Андрей Спыну заявил, что "Газпром" угрожает Молдове дальнейшим сокращением поставок газа
Андрей Спыну заявил, что "Газпром" угрожает Молдове дальнейшим сокращением поставок газа
Фото: EPA

Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну опроверг обвинения российской компании "Газпром" в "оседании" в Украине газа, который должен поставляться в Молдову. Об этом он сообщил 23 ноября в Telegram.

Спыну отметил, что "Газпром" в "привычном и недружественном стиле" угрожает Молдове дальнейшим сокращением поставок газа, "обвиняя Украину и Молдову в неправде".

Министр объяснил, что весь поставляемый газ попадает в Молдову. По его словам, газ, который "Газпром" называет "осевшим" в Украине,  это запасы Молдовы,  хранящиеся на складах в Украине.

Также Спыну отметил, что Молдова уже имеет в хранилищах более 200 млн м³ газа, и заявил, что больше нет "давления, шантажа и угроз".

Контекст:

22 ноября "Газпром" обвинил Украину в том, что на ее территории якобы "оседает" российский газ, который должен поставляться в Молдову. По версии российской компании, "суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн м³ газа".

Украинская компания "Нафтогаз" опровергла заявления россиян, отметив, что все объемы природного газа, которые были приняты на точке входа из России "Суджа" для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы на точках выхода из Украины в Молдову "Алексеевка" и "Гребеники" в полном объеме. "Нафтогаз" подчеркнул, что это подтверждено всеми необходимыми документами.

Теги: Газпром, Украина, Молдова, газ, угрозы, шантаж, обвинение, давление, Андрей Спыну
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