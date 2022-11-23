В Молдове опровергли обвинения "Газпрома" в "оседании" газа в Украине

Спыну отметил, что "Газпром" в "привычном и недружественном стиле" угрожает Молдове дальнейшим сокращением поставок газа, "обвиняя Украину и Молдову в неправде".

Министр объяснил, что весь поставляемый газ попадает в Молдову. По его словам, газ, который "Газпром" называет "осевшим" в Украине, – это запасы Молдовы, хранящиеся на складах в Украине.

Также Спыну отметил, что Молдова уже имеет в хранилищах более 200 млн м³ газа, и заявил, что больше нет "давления, шантажа и угроз".