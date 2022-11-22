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"Газпром" заявил, что в Украине "оседает" газ, идущий в Молдову. "Нафтогаз" опроверг

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"Нафтогаз" объяснил, что Молдова использует виртуальный реверс газа
"Нафтогаз" объяснил, что Молдова использует виртуальный реверс газа
Фото: ЕРА

Российская компания "Газпром" обвинила Украину в том, что на ее территории якобы "оседает" российский газ, который должен поставляться в Молдову. Сообщение об этом россияне разместили 22 ноября в Telegrаm.

"Газпром" фиксирует оседание в Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". Объем газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС (газоизмерительную станцию. – "ГОРДОН") "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой", – говорится в сообщении.

По версии российской компании, "суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн м³ газа".

"При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы 28 ноября с 10.00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки", – заявил "Газпром".

Украинская компания "Нафтогаз" опровергла в Telegrаm заявления россиян.

"Газпром" снова обвинил Украину в краже газа. Если коротко: это неправда. [...] Все объемы природного газа, которые были приняты на точке входа из России "Суджа" для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы на точках выхода из Украины в Молдову "Алексеевка" и "Гребеники" в полном объеме", – говорится в сообщении.

"Нафтогаз" подчеркнул, что "это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам "Газпром".

"Вместе с тем с начала сентября 2022 года Молдова ввела виртуальный реверс на точках соединения с Украиной. Уже с конца сентября транспортировка природного газа из Молдовы в Украину через точку соединения "Гребеники" осуществляется именно в форме виртуального реверса", – объяснила украинская компания.

Она считает, что, "угрожая уменьшить объемы транспортировки в Молдову, "Газпром" пытается лишить эту страну возможности использовать украинские газотранспортную систему и подземные хранилища газа и "заблокировать инструмент виртуального реверса, тем самым усилив зависимость от российского газа".

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно документу, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года.

Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Газпром, Россия, Украина, Молдова, газ, НАК Нафтогаз, реверс, транзит, российский газ
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