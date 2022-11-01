Экспорт российского газа в "дальнее зарубежье" сократился почти наполовину – "Газпром"

В компании заявили о значительном росте поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири" Фото: gazprom.ru

По предварительным данным, с января "Газпром" добыл 344 млрд м³ газа. Это на 18,6% меньше, чем в прошлом году. Спрос на топливо из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6%, а экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд м³ – на 42,6% меньше, чем за тот же период 2021 года.

"Газпром" осуществляет поставки согласно фактическим заявкам, говорится в сообщении.

В компании заявили о значительном росте экспорта в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему "регулярно идут сверх суточных контрактных количеств".

"Снижение потребления газа в Европейском союзе явилось ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За десять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился более чем на 40 млрд м³. В этом понижении около 85%, или 36 млрд м³ – доля 27 стран ЕС", – отмечает экспортер.