Экспорт российского газа в "дальнее зарубежье" сократился почти наполовину – "Газпром"

По предварительным данным, с января "Газпром" добыл 344 млрд м³ газа. Это на 18,6% меньше, чем в прошлом году. Спрос на топливо из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6%, а экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд м³ – на 42,6% меньше, чем за тот же период 2021 года.
"Газпром" осуществляет поставки согласно фактическим заявкам, говорится в сообщении.
В компании заявили о значительном росте экспорта в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему "регулярно идут сверх суточных контрактных количеств".
"Снижение потребления газа в Европейском союзе явилось ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За десять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился более чем на 40 млрд м³. В этом понижении около 85%, или 36 млрд м³ – доля 27 стран ЕС", – отмечает экспортер.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".