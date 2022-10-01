"Газпром" приостановил поставки газа в Италию

Об этом 1 октября сообщается в Telegram монополиста.

"Транспортировка российского газа по контрактам… через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября, – говорится в сообщении. – "Газпром" работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями".

Информацию о приостановке поставок газа подтвердила крупнейшая нефтегазовая компании Италии Eni SpA.

"Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут нулевыми. Eni предоставит обновленную информацию, если поставки будут восстановлены", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Как отмечает Bloomberg, приостановка поставок природного газа в Италию усугубила энергетический кризис в Европе. Указывается, что Австрия, похоже, продолжает получать газ из России.

Приостановка поставок газа в Италию произошла на фоне повреждения ключевых газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", соединяющих Россию с Европой по дну Балтийского моря.