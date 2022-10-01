"Газпром" приостановил поставки газа в Италию

Об этом 1 октября сообщается в Telegram монополиста.
"Транспортировка российского газа по контрактам… через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября, – говорится в сообщении. – "Газпром" работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями".
Информацию о приостановке поставок газа подтвердила крупнейшая нефтегазовая компании Италии Eni SpA.
"Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут нулевыми. Eni предоставит обновленную информацию, если поставки будут восстановлены", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Как отмечает Bloomberg, приостановка поставок природного газа в Италию усугубила энергетический кризис в Европе. Указывается, что Австрия, похоже, продолжает получать газ из России.
Приостановка поставок газа в Италию произошла на фоне повреждения ключевых газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", соединяющих Россию с Европой по дну Балтийского моря.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".
Утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в экономической зоне Дании была зафиксирована в ночь с 25-го на 26 сентября. Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" и обнаружены северо-восточнее острова. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока".
Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".
Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.
По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.