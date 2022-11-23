Аварийные отключения возможны по всей Украине в течение суток – "Укрэнерго"

"Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных аварий и поддержки работы энергосистемы. Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги. Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше", – сообщили в "Укрэнерго".

В компании предупредили, что аварийные отключения начались с 14.45 сегодняшнего дня и будут продолжаться в течение суток.

Там напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении активируется работа пунктов несокрушимости, где они находятся, можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua (там есть специальная карта).

"Там будут все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Бесплатно и круглосуточно. Пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС. На сайте и во всех пунктах несокрушимости можно будет узнать, где работает ближайшие АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Террористы могут забрать у нас на время свет, но нашу выдержку и мужество им не сломать. Заботимся друг о друге и верим в ВСУ!" – подчеркнули в "Укрэнерго".