Зеленский: В Киеве и 16 областях применяются только стабилизационные графики отключений света

Об этом 22 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Относительно энергетического фронта. Энергетики и коммунальщики во многих регионах продолжают восстановительные работы в сети, – сказал президент. – По состоянию на этот вечер в 16 областях и в Киеве применяются только стабилизационные графики отключений. Но следует понимать, что в случае скачков потребления возможны также и аварийные отключения".

По словам Зеленского, Украина также готовит ответы на возможные новые "террористические атаки" против ее энергосистемы.

Плановые отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться, если не будет новых ракетных атак РФ, сообщили 22 ноября в "Укрэнерго". В настоящее время ситуация в энергосети Украины стабилизирована, графики отключений света в основном связаны с дефицитом генерирующих мощностей, подчеркнул глава НЭК Владимир Кудрицкий.

В то же время в Кабмине не исключили, что из-за морозов в Украине могут быть аварийные отключения электроэнергии.