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Зеленский: В Киеве и 16 областях применяются только стабилизационные графики отключений света

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В случае скачков потребления электроэнергии возможны аварийные отключения света, отметил Зеленский
В случае скачков потребления электроэнергии возможны аварийные отключения света, отметил Зеленский
Фото: EPA

В большинстве регионов Украины после обстрелов российскими оккупантами энергообъектов страны применяются стабилизационные графики отключений электроэнергии.

Об этом 22 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Относительно энергетического фронта. Энергетики и коммунальщики во многих регионах продолжают восстановительные работы в сети, – сказал президент. – По состоянию на этот вечер в 16 областях и в Киеве применяются только стабилизационные графики отключений. Но следует понимать, что в случае скачков потребления возможны также и аварийные отключения".

По словам Зеленского, Украина также готовит ответы на возможные новые "террористические атаки" против ее энергосистемы.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/697018588321620/

Плановые отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться, если не будет новых ракетных атак РФ, сообщили 22 ноября в "Укрэнерго". В настоящее время ситуация в энергосети Украины стабилизирована, графики отключений света в основном связаны с дефицитом генерирующих мощностей, подчеркнул глава НЭК Владимир Кудрицкий.

В то же время в Кабмине не исключили, что из-за морозов в Украине могут быть аварийные отключения электроэнергии.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

В компании ДТЭК сообщили 21 ноября, что украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений света как минимум до конца марта.

Теги: Украина, энергетика, авария, электроэнергия, коммунальщики, отключение света, Владимир Зеленский, обстрелы, президент, инфраструктура, энергосистема, обращение, российские оккупанты
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