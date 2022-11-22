"Это не конец света". В "Укрэнерго" рассказали, при каких условиях возможен блэкаут в Украине

Об этом 22 ноября на пресс-конференции в медиацентре "Украина", которую в YouTube транслировал "Укринформ", сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"То есть от очень многих факторов [будет зависеть блэкаут]. Как сработала наша ПВО – а в последний раз она сработала отлично. Куда и в какие конкретно объекты долетели нацеленные ракеты. Какова степень повреждений. Ибо можно попасть в подстанцию и электростанцию и полностью уничтожить возможность работы или нанести частичные повреждения. И какая именно комбинация этих попаданий", – сказал глава правления НЭК.
По словам Кудрицкого, важны также состояние энергосистемы и уровень потребления электроэнергии до нанесения повреждений.
"Именно поэтому мы не публикуем почасовой график потребления, чтобы не ориентировать врага относительно ситуации в нашей системе. Поэтому невозможно спрогнозировать, когда может произойти блэкаут. Или какова его вероятность. Все зависит от того, будут ли продолжаться массированные ракетные атаки. И если да, то насколько они будут успешными", – отметил глава правления "Укрэнерго".
В то же время, как указал Кудрицкий, "блэкаут – это не конец света".
"Блэкаут – это полное или существенное погашение энергосистемы, после которого сразу же происходит ее восстановление. Ее работы. "Укрэнерго" и другие энергетические компании, готовясь к худшим сценариям, провели соответствующие тренировки и подготовительные мероприятия. Для того, чтобы даже в случае такого события все прекрасно знали, что и кто будет делать, каким образом мы будем быстро восстанавливать работу нашей энергосистемы, – подчеркнул он. – Далеко не факт, что нас ждет впереди блэкаут. Украинская энергосистема выстояла во время последней атаки. Она уже много раз демонстрировала свою стойкость".
20 ноября в Офисе президента заверили, что общего блэкаута по всей Украине не будет.
В "Укрэнерго" проинформировали, что в течение 22 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии. При этом украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов оккупантов и не может работать на полную мощность, указали в НЭК.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.
В компании ДТЭК сообщили 21 ноября, что украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений света как минимум до конца марта.