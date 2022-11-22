"Это не конец света". В "Укрэнерго" рассказали, при каких условиях возможен блэкаут в Украине

Об этом 22 ноября на пресс-конференции в медиацентре "Украина", которую в YouTube транслировал "Укринформ", сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"То есть от очень многих факторов [будет зависеть блэкаут]. Как сработала наша ПВО – а в последний раз она сработала отлично. Куда и в какие конкретно объекты долетели нацеленные ракеты. Какова степень повреждений. Ибо можно попасть в подстанцию и электростанцию и полностью уничтожить возможность работы или нанести частичные повреждения. И какая именно комбинация этих попаданий", – сказал глава правления НЭК.

По словам Кудрицкого, важны также состояние энергосистемы и уровень потребления электроэнергии до нанесения повреждений.

"Именно поэтому мы не публикуем почасовой график потребления, чтобы не ориентировать врага относительно ситуации в нашей системе. Поэтому невозможно спрогнозировать, когда может произойти блэкаут. Или какова его вероятность. Все зависит от того, будут ли продолжаться массированные ракетные атаки. И если да, то насколько они будут успешными", – отметил глава правления "Укрэнерго".

В то же время, как указал Кудрицкий, "блэкаут – это не конец света".

"Блэкаут – это полное или существенное погашение энергосистемы, после которого сразу же происходит ее восстановление. Ее работы. "Укрэнерго" и другие энергетические компании, готовясь к худшим сценариям, провели соответствующие тренировки и подготовительные мероприятия. Для того, чтобы даже в случае такого события все прекрасно знали, что и кто будет делать, каким образом мы будем быстро восстанавливать работу нашей энергосистемы, – подчеркнул он. – Далеко не факт, что нас ждет впереди блэкаут. Украинская энергосистема выстояла во время последней атаки. Она уже много раз демонстрировала свою стойкость".

20 ноября в Офисе президента заверили, что общего блэкаута по всей Украине не будет.

В "Укрэнерго" проинформировали, что в течение 22 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии. При этом украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов оккупантов и не может работать на полную мощность, указали в НЭК.