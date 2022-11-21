22 ноября электроэнергию будут отключать во всех регионах Украины – "Укрэнерго"

"22 ноября с 0.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. [...] Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергетики "продолжают делать все возможное для восстановления устойчивого энергопитания" в домах украинцев.
На 21 ноября в Украине изначально прогнозировали только плановые отключения электроэнергии, но затем применили и аварийные.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.
В "Укрэнерго" отметили 20 ноября, что в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание.