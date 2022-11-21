Общего блэкаута по всей Украине не будет – Офис президента

По его словам, украинцам не придется покидать страну из-за отключений электроэнергии.

"Я хотел бы успокоить – выезжать из страны точно не нужно будет. Не будет общего блэкаута по всей стране. Да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два. Но уже есть понимание, что в любом случае работают ГСЧС, областные власти для того, чтобы разворачивать пункты обогрева, а параллельно работают энергетики, чтобы в течение суток, двух, трех налаживать энергетику", – подчеркнул Тимошенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

В "Укрэнерго" отметили 20 ноября, что компании в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание. 21 ноября дополнительные аварийные отключения не прогнозируются, сообщили в НЭК.