В результате ракетных ударов РФ по Украине повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС – "Укрэнерго"

Об этом 22 ноября на пресс-конференции в медиацентре "Украина", которую в YouTube транслировал "Укринформ", сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб этих атак и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергалась ракетным ударам", – сказал глава правления НЭК.
По словам Кудрицкого, "почти не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго".
"То есть на каждую важную подстанцию уже что-то к сожалению прилетало, причем на некоторые подстанции по несколько раз: по три, по пять и даже по восемь раз… Поэтому масштаб разрушений колоссальный", – отметил глава правления "Укрэнерго".
Кудрицкий рассказал, что после каждой массированной атаки оккупантов по объектам энергетики в Украине нужно определенное время, чтобы сначала запитать большинство потребителей, а также один – три дня, чтобы перевести отключения из аварийного в плановый режим.
20 ноября в Офисе президента заверили, что общего блэкаута по всей Украине не будет.
В "Укрэнерго" проинформировали, что в течение 22 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии. При этом украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов оккупантов и не может работать на полную мощность, указали в НЭК.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.
В компании ДТЭК сообщили 21 ноября, что украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений света как минимум до конца марта.