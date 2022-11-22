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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетных ударов РФ по Украине повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС – "Укрэнерго"

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В Украине почти не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго", отметил Кудрицкий
В Украине почти не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго", отметил Кудрицкий
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

В результате массированных ракетных обстрелов России по Украине, самый мощный из которых произошел 15 ноября, оккупанты повредили практически все тепло- и гидроэлектростанции в стране.

Об этом 22 ноября на пресс-конференции в медиацентре "Украина", которую в YouTube транслировал "Укринформ", сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб этих атак и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергалась ракетным ударам", – сказал глава правления НЭК.

По словам Кудрицкого, "почти не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго".

"То есть на каждую важную подстанцию уже что-то к сожалению прилетало, причем на некоторые подстанции по несколько раз: по три, по пять и даже по восемь раз… Поэтому масштаб разрушений колоссальный", – отметил глава правления "Укрэнерго".

Кудрицкий рассказал, что после каждой массированной атаки оккупантов по объектам энергетики в Украине нужно определенное время, чтобы сначала запитать большинство потребителей, а также один – три дня, чтобы перевести отключения из аварийного в плановый режим.

20 ноября в Офисе президента заверили, что общего блэкаута по всей Украине не будет.

В "Укрэнерго" проинформировали, что в течение 22 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии. При этом украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов оккупантов и не может работать на полную мощность, указали в НЭК.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

В компании ДТЭК сообщили 21 ноября, что украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений света как минимум до конца марта.

Теги: Россия, Украина, энергетика, авария, Укрэнерго, электроэнергия, ТЭС, отключение света, обстрелы, ГЭС, ракеты, разрушения, инфраструктура, энергосистема, Владимир Кудрицкий, российские оккупанты
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