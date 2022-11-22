В результате ракетных ударов РФ по Украине повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС – "Укрэнерго"

Об этом 22 ноября на пресс-конференции в медиацентре "Украина", которую в YouTube транслировал "Укринформ", сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб этих атак и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергалась ракетным ударам", – сказал глава правления НЭК.

По словам Кудрицкого, "почти не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго".

"То есть на каждую важную подстанцию уже что-то к сожалению прилетало, причем на некоторые подстанции по несколько раз: по три, по пять и даже по восемь раз… Поэтому масштаб разрушений колоссальный", – отметил глава правления "Укрэнерго".

Кудрицкий рассказал, что после каждой массированной атаки оккупантов по объектам энергетики в Украине нужно определенное время, чтобы сначала запитать большинство потребителей, а также один – три дня, чтобы перевести отключения из аварийного в плановый режим.

20 ноября в Офисе президента заверили, что общего блэкаута по всей Украине не будет.

В "Укрэнерго" проинформировали, что в течение 22 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии. При этом украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов оккупантов и не может работать на полную мощность, указали в НЭК.