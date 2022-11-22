Украинцам и бизнесу нужно быть очень бережливыми в потреблении электроэнергии – Зеленский

Об этом глава государства сказал 21 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.
"Сегодня нашим энергетикам пришлось применить не только стабилизационные отключения электричества, но и внеплановые. Это вызвано большим уровнем потребления, чем страна может обеспечить в настоящее время, – сообщил Зеленский. – Конечно, энергетики, коммунальщики, спасатели и все привлеченные работают по максимуму. Но системный вред нашей энергетике от ударов российских террористов настолько значителен, что всем нашим людям и бизнесу следует быть очень бережливыми и разносить потребление по часам суток".
Как рассказал президент, по состоянию на вечер 21 ноября "особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской и некоторых других городах и районах".
"В тех регионах, где больше всего трудностей изо дня в день, и особенно в пиковые часы потребления, старайтесь ограничивать личное использование электричества. Конечно, должен быть очень экономный подход и в публичных местах", – подчеркнул Зеленский.
Накануне, 20 ноября, в Офисе президента заверили, что общего блэкаута по всей Украине не будет.
В "Укрэнерго" проинформировали, что в течение 22 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии. При этом украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов оккупантов и не может работать на полную мощность, указали в НЭК.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.
В "Укрэнерго" отметили 20 ноября, что в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание.