Украинцам и бизнесу нужно быть очень бережливыми в потреблении электроэнергии – Зеленский

21 ноября украинским энергетикам пришлось применить не только стабилизационные отключения электричества, но и внеплановые, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сказал 21 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Сегодня нашим энергетикам пришлось применить не только стабилизационные отключения электричества, но и внеплановые. Это вызвано большим уровнем потребления, чем страна может обеспечить в настоящее время, – сообщил Зеленский. – Конечно, энергетики, коммунальщики, спасатели и все привлеченные работают по максимуму. Но системный вред нашей энергетике от ударов российских террористов настолько значителен, что всем нашим людям и бизнесу следует быть очень бережливыми и разносить потребление по часам суток".

Как рассказал президент, по состоянию на вечер 21 ноября "особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской и некоторых других городах и районах".

"В тех регионах, где больше всего трудностей изо дня в день, и особенно в пиковые часы потребления, старайтесь ограничивать личное использование электричества. Конечно, должен быть очень экономный подход и в публичных местах", – подчеркнул Зеленский.

Накануне, 20 ноября, в Офисе президента заверили, что общего блэкаута по всей Украине не будет.

В "Укрэнерго" проинформировали, что в течение 22 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии. При этом украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов оккупантов и не может работать на полную мощность, указали в НЭК.