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Украинцам и бизнесу нужно быть очень бережливыми в потреблении электроэнергии – Зеленский

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21 ноября украинским энергетикам пришлось применить не только стабилизационные отключения электричества, но и внеплановые, отметил Зеленский
21 ноября украинским энергетикам пришлось применить не только стабилизационные отключения электричества, но и внеплановые, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей областной власти и местных общин не прекращать коммуникацию по рациональному потреблению электричества.

Об этом глава государства сказал 21 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Сегодня нашим энергетикам пришлось применить не только стабилизационные отключения электричества, но и внеплановые. Это вызвано большим уровнем потребления, чем страна может обеспечить в настоящее время, – сообщил Зеленский. – Конечно, энергетики, коммунальщики, спасатели и все привлеченные работают по максимуму. Но системный вред нашей энергетике от ударов российских террористов настолько значителен, что всем нашим людям и бизнесу следует быть очень бережливыми и разносить потребление по часам суток".

Как рассказал президент, по состоянию на вечер 21 ноября "особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской и некоторых других городах и районах".

"В тех регионах, где больше всего трудностей изо дня в день, и особенно в пиковые часы потребления, старайтесь ограничивать личное использование электричества. Конечно, должен быть очень экономный подход и в публичных местах", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1218195045429683/

Накануне, 20 ноября, в Офисе президента заверили, что общего блэкаута по всей Украине не будет.

В "Укрэнерго" проинформировали, что в течение 22 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии. При этом украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов оккупантов и не может работать на полную мощность, указали в НЭК.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

В "Укрэнерго" отметили 20 ноября, что в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание.

Теги: Украина, бизнес, электричество, электроэнергия, коммунальщики, спасатели, отключение света, Владимир Зеленский, украинцы, президент, ограничения, инфраструктура, энергосистема, обращение
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