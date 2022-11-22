22 ноября электроэнергию будут отключать во всех регионах Украины – "Укрэнерго"

Плановые отключения света могут быть в любое время суток, отметили в "Укрэнерго" Фото: pixabay.com

"22 ноября с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. [...] Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергетики "продолжают делать все возможное для восстановления устойчивого энергопитания" в домах украинцев.

На 21 ноября в Украине изначально прогнозировали только плановые отключения электроэнергии, но затем применили и аварийные.