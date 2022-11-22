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22 ноября электроэнергию будут отключать во всех регионах Украины – "Укрэнерго"

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Плановые отключения света могут быть в любое время суток, отметили в "Укрэнерго"
Плановые отключения света могут быть в любое время суток, отметили в "Укрэнерго"
Фото: pixabay.com

В течение 22 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии, проинформировала 21 ноября в Telegrаm компания "Укрэнерго".

"22 ноября с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. [...] Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергетики "продолжают делать все возможное для восстановления устойчивого энергопитания" в домах украинцев.

На 21 ноября в Украине изначально прогнозировали только плановые отключения электроэнергии, но затем применили и аварийные.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

В "Укрэнерго" отметили 20 ноября, что в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, отключение света, украинцы, ограничения, инфраструктура, энергосистема
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