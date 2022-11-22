Украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений света как минимум до конца марта – ДТЭК

Украинцам нужно быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим, отметил Коваленко Фото: EPA

Об этом 21 ноября в Facebook сообщил CEO поставщика электроэнергии Yasno, который входит в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

"И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта, – написал он. – Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее продолжительными".

По словам Коваленко, существуют разные прогнозы развития ситуации, полностью зависящие от атак России.

"К примеру, положительный: новых атак не происходит, возвращается прежний уровень генерации. Тогда мы, по всей вероятности, будем иметь достаточно электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще. Негативный будет в случае, если сеть сильно повредят в результате атак. Тогда придется задействовать не только временные стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень продолжительное время", – рассказал представитель поставщика электроэнергии Yasno.

Коваленко отметил, что нужно быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим.

"Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать долгое отключение", – порекомендовал он.

Накануне, 20 ноября, в Офисе президента заверили, что общего блэкаута по всей Украине не будет.

В "Укрэнерго" проинформировали, что в течение 22 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии. При этом украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов оккупантов и не может работать на полную мощность, указали в НЭК.