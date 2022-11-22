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Украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений света как минимум до конца марта – ДТЭК

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Украинцам нужно быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим, отметил Коваленко
Украинцам нужно быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим, отметил Коваленко
Фото: EPA

Энергетики, несмотря на погоду, максимально стараются завершить восстановление энергосистемы Украины (из-за обстрелов российских оккупантов) до еще больших холодов.

Об этом 21 ноября в Facebook сообщил CEO поставщика электроэнергии Yasno, который входит в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

"И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта, – написал он. – Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее продолжительными".

По словам Коваленко, существуют разные прогнозы развития ситуации, полностью зависящие от атак России.

"К примеру, положительный: новых атак не происходит, возвращается прежний уровень генерации. Тогда мы, по всей вероятности, будем иметь достаточно электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще. Негативный будет в случае, если сеть сильно повредят в результате атак. Тогда придется задействовать не только временные стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень продолжительное время", – рассказал представитель поставщика электроэнергии Yasno.

Коваленко отметил, что нужно быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим.

"Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать долгое отключение", – порекомендовал он.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0RGt3ohyqtQsF73vuMjgkCF6mSZvEEm4RUS5QVcweH5XqKajF1JzQp5PmVxat3GmKl

Накануне, 20 ноября, в Офисе президента заверили, что общего блэкаута по всей Украине не будет.

В "Укрэнерго" проинформировали, что в течение 22 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии. При этом украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов оккупантов и не может работать на полную мощность, указали в НЭК.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

В "Укрэнерго" отметили 20 ноября, что в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание.

Теги: Россия, Украина, погода, дефицит, похолодание, ДТЭК, электроэнергия, отключение света, обстрелы, украинцы, ограничения, инфраструктура, энергосистема, российские оккупанты, восстановление
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