В "Укрэнерго" сообщили, что плановые отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться, если не будет новых ракетных атак РФ

При отсутствии новых ракетных атак оккупантов плановые отключения света в Украине не будут превышать четырех часов, отметил Кудрицкий Фото: EPA

Об этом 22 ноября на пресс-конференции в медиацентре "Украина", которую в YouTube транслировал "Укринформ", сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Простым языком – дефицит производства электроэнергии. Мы не можем сейчас в энергосистеме сгенерировать столько электроэнергии, сколько необходимо потребителям. Особенно… в условиях похолодания, когда растет потребление. Поэтому графики, которые мы вводим каждые сутки… призваны сохранить в энергосистеме баланс между физическим потреблением и физическим производством электроэнергии. Этот баланс важен для работы всей системы, если он нарушается, то существует риск коллапса энергосистемы. Таким образом, этими графиками мы делаем так, чтобы у украинцев было светло и был доступ к электроснабжению", – сказал глава правления НЭК.

По словам Кудрицкого, при отсутствии новых ракетных атак оккупантов плановые отключения света в Украине продолжатся, они не будут превышать четырех часов.

"Если все распределительные компании и облэнерго также будут выполнять графики отключений… Именно так плановые графики у нас остаются плановыми", – отметил глава правления "Укрэнерго".

20 ноября в Офисе президента заверили, что общего блэкаута по всей Украине не будет.

В "Укрэнерго" проинформировали, что в течение 22 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии. При этом украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов оккупантов и не может работать на полную мощность, указали в НЭК.