В "Укрэнерго" сообщили, что плановые отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться, если не будет новых ракетных атак РФ

Об этом 22 ноября на пресс-конференции в медиацентре "Украина", которую в YouTube транслировал "Укринформ", сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Простым языком – дефицит производства электроэнергии. Мы не можем сейчас в энергосистеме сгенерировать столько электроэнергии, сколько необходимо потребителям. Особенно… в условиях похолодания, когда растет потребление. Поэтому графики, которые мы вводим каждые сутки… призваны сохранить в энергосистеме баланс между физическим потреблением и физическим производством электроэнергии. Этот баланс важен для работы всей системы, если он нарушается, то существует риск коллапса энергосистемы. Таким образом, этими графиками мы делаем так, чтобы у украинцев было светло и был доступ к электроснабжению", – сказал глава правления НЭК.
По словам Кудрицкого, при отсутствии новых ракетных атак оккупантов плановые отключения света в Украине продолжатся, они не будут превышать четырех часов.
"Если все распределительные компании и облэнерго также будут выполнять графики отключений… Именно так плановые графики у нас остаются плановыми", – отметил глава правления "Укрэнерго".
20 ноября в Офисе президента заверили, что общего блэкаута по всей Украине не будет.
В "Укрэнерго" проинформировали, что в течение 22 ноября в Украине будут плановые отключения электроэнергии. При этом украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов оккупантов и не может работать на полную мощность, указали в НЭК.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.
В компании ДТЭК сообщили 21 ноября, что украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений света как минимум до конца марта.