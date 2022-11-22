В Украине начались морозы, поэтому могут быть аварийные отключения электроэнергии – Шмыгаль

Шмыгаль заверил, что ситуация в энергетике находится под контролем Фото: kmu.gov.ua

"Ситуация остается сложной, но контролируемой. Это означает, что во всех регионах продолжают применяться отключения потребителей. Действуют графики отключений. Пытаемся их уменьшить во времени, но начались морозы и мы видим, что потребление электричества растет. Потому, к сожалению, в отдельных ситуациях не исключаем и аварийных отключений", – сказал он.

Глава правительства назвал "критически важной" экономию электроэнергии, это должно обезопасить украинцев от внеплановых аварийных отключений.

"Ремонт и замена поврежденного оборудования продолжаются. По предварительным оценкам, сумма ущерба НЭК "Укрэнерго" из-за военной агрессии России составляет более 70 млрд грн. Над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад. Это более 1000 квалифицированных специалистов", – объяснил Шмыгаль.