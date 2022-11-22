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Глава "Укрэнерго" о возобновлении энергопитания на правобережье Херсонской области: Есть участки, где 1 м² нужно разминировать час. А линии – это десятки километров

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Оккупанты перед бегством уничтожили энергообъект, питавший правобережье Херсонской области, отмечали в "Укрэнерго" 14 ноября
Оккупанты перед бегством уничтожили энергообъект, питавший правобережье Херсонской области, отмечали в "Укрэнерго" 14 ноября
Фото: Volodymyr Kudrytskyi / Facebook

Энергетики пытаются возобновить работу по крайней мере одной ЛЭП, которая обеспечит подачу электроэнергии в Херсонскую область.

Об этом 22 ноября на пресс-конференции в медиацентре "Украина", которую в YouTube транслировал "Укринформ", сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, наибольший вызов – уровень заминированности территории.

"Чтобы вы понимали, есть такие участки, где 1 м² нужно разминировать час. А линии наши – это десятки километров. Поэтому работает огромное количество бригад – как саперов, так и энергетиков, следующих за ними практически "след в след", и работа эта вообще не останавливается. Для того чтобы там, где мы видим повреждения, можно было чинить, мы там уже эти ремонты начали, – рассказал Кудрицкий. – Там, где заминировано, идем вместе с командами ГСЧС, ждем, когда допустят к соответствующему участку ЛЭП и начинаем работы. Мы в принципе готовы обеспечить столько ремонтных бригад, сколько смогут одновременно допустить с точки зрения разминирования территорий".

Кудрицкий заявил 14 ноября, что оккупанты перед бегством уничтожили энергообъект, питавший правобережье Херсонской области и большую часть Николаевской. В частности, российские войска подорвали два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн.

Глава НЭК отметил, что большая часть освобожденной от оккупантов территории Херсонской области без света с 6 ноября.

Контекст:

В Херсонской области Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в августе. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского. Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Херсонская область, Укрэнерго, электроэнергия, саперы, разминирование, пресс-конференция, Владимир Кудрицкий, восстановление
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