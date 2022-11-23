Зеленский сообщил о разворачивании в Украине тысяч "пунктов несокрушимости" на случай длительных отключений света

Видеозапись обращения Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

Зеленский отметил, что по итогам 22 ноября подготовлено уже более 4 тыс. пунктов, а запланировано – "еще больше".

"Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не возобновить, то активируется работа "пунктов несокрушимости" – там все базовые услуги. Это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно", – сказал президент.

По его словам, пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал президент.

Зеленский призвал украинцев ознакомится с размещением "пунктов несокрушимости".

"На сайте и во всех "пунктах несокрушимости" можно будет узнать, где работают ближайшие АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Все мы должны быть готовы к любым сценариям, с учетом того, какие террористы воюют против нашего народа и что они пытаются сделать", – отметил глава государства.

Как рассказал Зеленский, к инициативе уже присоединяется бизнес.

"Благодарю всех предпринимателей, которые решили сейчас поддержать общество и делают свои бизнес-объекты также "пунктами несокрушимости" – с генераторами, Starlink, водой и другим, – сказал президент. – Уверен: помогая друг другу, все мы вместе сможем пройти эту зиму".