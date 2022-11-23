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ОБЩЕСТВО

Зеленский сообщил о разворачивании в Украине тысяч "пунктов несокрушимости" на случай длительных отключений света

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Зеленский призвал украинцев ознакомиться с размещением "пунктов несокрушимости"
Зеленский призвал украинцев ознакомиться с размещением "пунктов несокрушимости"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 22 ноября сообщил о разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "Пункты несокрушимости".

Видеозапись обращения Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

Зеленский отметил, что по итогам 22 ноября подготовлено уже более 4 тыс. пунктов, а запланировано – "еще больше".

"Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не возобновить, то активируется работа "пунктов несокрушимости" – там все базовые услуги. Это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно", – сказал президент.

По его словам, пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал президент.

Зеленский призвал украинцев ознакомится с размещением "пунктов несокрушимости".

"На сайте и во всех "пунктах несокрушимости" можно будет узнать, где работают ближайшие АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Все мы должны быть готовы к любым сценариям, с учетом того, какие террористы воюют против нашего народа и что они пытаются сделать", – отметил глава государства.

Как рассказал Зеленский, к инициативе уже присоединяется бизнес.

"Благодарю всех предпринимателей, которые решили сейчас поддержать общество и делают свои бизнес-объекты также "пунктами несокрушимости" – с генераторами, Starlink, водой и другим, – сказал президент. – Уверен: помогая друг другу, все мы вместе сможем пройти эту зиму".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/697018588321620/

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

20 ноября в Офисе президента заверили, что общего блэкаута по всей Украине не будет.

В компании ДТЭК сообщили 21 ноября, что украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений света как минимум до конца марта.

В случае чрезвычайных ситуаций зимой в Киеве готовы развернуть около 1000 пунктов обогрева жителей города, сообщали в мэрии. На случай новых ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре пункты обогрева готовят и в Харькове.

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