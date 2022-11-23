"Для них это очень важно". В ГУР МО рассказали, где в Крыму россияне готовят оборону

"Мы видим, что они активно готовятся к обороне. Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ", – пояснил Черняк.

Также представитель ГУР МО отметил, что большинство россиян и коллаборантов, бегущих из Херсонской и Запорожской областей, пытаются сразу попасть на территорию России, а не Крыма, поскольку понимают, что РФ потеряет Крым и полуостров вернется в Украину.

Черняк добавил, что оккупанты пытаются держать корабли Черноморского флота РФ и военную технику под постоянным прикрытием ПВО, в том числе наземной, надеясь, что это хоть как-то "сможет спасти их от курения в запрещенных местах и несоблюдения правил безопасности".

О том, что российские оккупанты хотят "как можно раньше" перехватить возможное наступление ВСУ на Крым и поэтому возводят укрепления в том числе в Херсонской области, рассказывал 16 ноября и представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.