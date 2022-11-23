"Для них это очень важно". В ГУР МО рассказали, где в Крыму россияне готовят оборону

"Мы видим, что они активно готовятся к обороне. Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ", – пояснил Черняк.
Также представитель ГУР МО отметил, что большинство россиян и коллаборантов, бегущих из Херсонской и Запорожской областей, пытаются сразу попасть на территорию России, а не Крыма, поскольку понимают, что РФ потеряет Крым и полуостров вернется в Украину.
Черняк добавил, что оккупанты пытаются держать корабли Черноморского флота РФ и военную технику под постоянным прикрытием ПВО, в том числе наземной, надеясь, что это хоть как-то "сможет спасти их от курения в запрещенных местах и несоблюдения правил безопасности".
О том, что российские оккупанты хотят "как можно раньше" перехватить возможное наступление ВСУ на Крым и поэтому возводят укрепления в том числе в Херсонской области, рассказывал 16 ноября и представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.