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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Сенатор США: Крым – это Украина. Я не знаю, как Путин планирует решать эту проблему

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Война в Украине это война одного человека, считает Риш
Война в Украине – это война одного человека, считает Риш
Фото: EPA

Полуостров Крым, который в 2014 году оккупировала РФ, является территорией Украины. Об этом в интервью "Европейской правде", опубликованном 21 ноября в YouTube СМИ, заявил глава республиканского крыла комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш.

"Это, конечно, вопрос к Украине – на что ей соглашаться и на что – нет. Но есть также международное право, по нормам которого одно государство не может начинать войну против другого, чтобы забрать его территорию", – сказал американский сенатор.

Представитель СМИ отметил в беседе с Ришем, что в тот самый день, когда россияне поймут, что Крым потерян, они поймут, что президент РФ Владимир Путин проиграл войну, в результате чего глава Кремля может не удержать власть в России.  

"Я не знаю, как Путин планирует решать эту проблему. Это вопрос к нему. Я только знаю, что Крым – это Украина", – подчеркнул сенатор США.

По мнению Риша, "война в Украине – это война одного человека".

"То, что она до сих пор продолжается, – это решение не россиян, а только Путина. Он начал эту войну, и он может ее закончить. Да, у него есть проблемы дома, и ему надо будет найти объяснение для своего народа. Но я надеюсь, что он прислушается к голосу логики. У меня нет уверенности в этом, но я на это надеюсь", – резюмировал американский сенатор.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Сенат США, война России против Украины, президент, сенатор, интервью, Джим Риш, деоккупация
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