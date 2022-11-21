Сенатор США: Крым – это Украина. Я не знаю, как Путин планирует решать эту проблему

"Это, конечно, вопрос к Украине – на что ей соглашаться и на что – нет. Но есть также международное право, по нормам которого одно государство не может начинать войну против другого, чтобы забрать его территорию", – сказал американский сенатор.
Представитель СМИ отметил в беседе с Ришем, что в тот самый день, когда россияне поймут, что Крым потерян, они поймут, что президент РФ Владимир Путин проиграл войну, в результате чего глава Кремля может не удержать власть в России.
"Я не знаю, как Путин планирует решать эту проблему. Это вопрос к нему. Я только знаю, что Крым – это Украина", – подчеркнул сенатор США.
По мнению Риша, "война в Украине – это война одного человека".
"То, что она до сих пор продолжается, – это решение не россиян, а только Путина. Он начал эту войну, и он может ее закончить. Да, у него есть проблемы дома, и ему надо будет найти объяснение для своего народа. Но я надеюсь, что он прислушается к голосу логики. У меня нет уверенности в этом, но я на это надеюсь", – резюмировал американский сенатор.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.