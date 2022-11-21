Сенатор США: Крым – это Украина. Я не знаю, как Путин планирует решать эту проблему

"Это, конечно, вопрос к Украине – на что ей соглашаться и на что – нет. Но есть также международное право, по нормам которого одно государство не может начинать войну против другого, чтобы забрать его территорию", – сказал американский сенатор.

Представитель СМИ отметил в беседе с Ришем, что в тот самый день, когда россияне поймут, что Крым потерян, они поймут, что президент РФ Владимир Путин проиграл войну, в результате чего глава Кремля может не удержать власть в России.

"Я не знаю, как Путин планирует решать эту проблему. Это вопрос к нему. Я только знаю, что Крым – это Украина", – подчеркнул сенатор США.

По мнению Риша, "война в Украине – это война одного человека".

"То, что она до сих пор продолжается, – это решение не россиян, а только Путина. Он начал эту войну, и он может ее закончить. Да, у него есть проблемы дома, и ему надо будет найти объяснение для своего народа. Но я надеюсь, что он прислушается к голосу логики. У меня нет уверенности в этом, но я на это надеюсь", – резюмировал американский сенатор.