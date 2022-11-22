В Севастополе мощные взрывы. Оккупанты заявили об атаке беспилотников и работе ПВО

"Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности. Никакие гражданские объекты не пострадали", – написал незаконный губернатор.

Развожаев добавил, что "прямо сейчас" работают дежурные силы ПВО оккупантов, и призвал сохранять спокойствие.

О взрывах в районе Севастополя и Евпатории сообщали в Telegram несколько местных пабликов, в частности "ЧП / Севастополь". Отмечалось, что во всех районах города слышали более трех мощных взрывов. Оккупанты приостановили работу морского транспорта в городе.

В пабликах полагают, что атакующие оккупированный город дроны – украинские и заходят со стороны Черного моря.

Официальных комментариев со стороны украинских военных по поводу взрывов в Севастополе пока не последовало.