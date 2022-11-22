В Севастополе мощные взрывы. Оккупанты заявили об атаке беспилотников и работе ПВО

"Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности. Никакие гражданские объекты не пострадали", – написал незаконный губернатор.
Развожаев добавил, что "прямо сейчас" работают дежурные силы ПВО оккупантов, и призвал сохранять спокойствие.
О взрывах в районе Севастополя и Евпатории сообщали в Telegram несколько местных пабликов, в частности "ЧП / Севастополь". Отмечалось, что во всех районах города слышали более трех мощных взрывов. Оккупанты приостановили работу морского транспорта в городе.
В пабликах полагают, что атакующие оккупированный город дроны – украинские и заходят со стороны Черного моря.
Официальных комментариев со стороны украинских военных по поводу взрывов в Севастополе пока не последовало.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Оккупационные власти Севастополя 31 июля заявили, что штаб Черноморского флота РФ якобы атаковал украинский беспилотник, вследствие чего пострадало пять человек. Праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ в Севастополе отменили, а позднее заявили о введении "желтого" уровня террористической опасности. Украинские военные не комментировали эту операцию (не считая троллинга в адрес ЧФ РФ) и не раскрывали ее подробностей.
Представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий рассказал 16 ноября в интервью немецкому изданию t-online, что июльские удары беспилотниками по штабу ЧФ РФ без помощи партизан вряд ли были бы возможны.
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. Министерство обороны РФ заявило о якобы "террористической атаке" на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
Украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко опубликовал видео, на котором, по его словам, зафиксированы горящие в результате взрывов 29 октября российские корабли. По данным его источников, повреждены по меньшей мере три российских корабля – носителя ракет "Калибр", в том числе фрегат "Адмирал Макаров". Официально эту информацию не подтверждали ни Украина, ни РФ, ни независимые наблюдатели.