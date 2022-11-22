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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Взрывы в Севастополе. Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Балаклавскую ТЭС

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Балаклавскую ТЭС вечером 22 ноября, по заявлению оккупантов, атаковали беспилотники
Балаклавскую ТЭС вечером 22 ноября, по заявлению оккупантов, атаковали беспилотники
Фото: Развожаев / Telegram

Временно оккупированный Севастополь был атакован пятью беспилотниками вечером 22 ноября, сообщил в Telegram "губернатор" оккупированного Россией Севастополя Михаил Развожаев.

"При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника", – заявил Развожаев.

По его словам, над акваторией Севастополя Черноморский флот РФ отразил атаки трех БПЛА.

"Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет", – утверждает Развожаев.

Ранее "губернатор" Севастополя заявлял об атаке беспилотников на Балаклавскую ТЭС 27 октября. Тогда, по словам Развожаева, загорелся один из трансформаторов, который якобы находился на профилактике и не работал.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Оккупационные власти Севастополя 31 июля заявили, что штаб Черноморского флота РФ якобы атаковал украинский беспилотник, вследствие чего пострадало пять человек. Праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ в Севастополе отменили, а позднее заявили о введении "желтого" уровня террористической опасности. Украинские военные не комментировали эту операцию (не считая троллинга в адрес ЧФ РФ) и не раскрывали ее подробностей. 

Представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий рассказал 16 ноября в интервью немецкому изданию t-online, что июльские удары беспилотниками по штабу ЧФ РФ без помощи партизан вряд ли были бы возможны.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. Министерство обороны РФ заявило о якобы "террористической атаке" на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко опубликовал видео, на котором, по его словам, зафиксированы горящие в результате взрывов 29 октября российские корабли. По данным его источников, повреждены по меньшей мере три российских корабля – носителя ракет "Калибр", в том числе фрегат "Адмирал Макаров". Официально эту информацию не подтверждали ни Украина, ни РФ, ни независимые наблюдатели.

Теги: Россия, Крым, взрыв, Севастополь, Черноморский флот РФ, Балаклава, оккупация, ПВО, ТЭС, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Леонид Развозжаев, взрывы, удары, российские оккупанты, деоккупация, дрон-камикадзе
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