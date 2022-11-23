Пивденноукраинская и Хмельницкая АЭС отключены от энергосистемы из-за российского ракетного обстрела

"Пивденноукраинская АЭС – аварийная остановка энергоблоков", – написал в своем Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Эту информацию "РБК-Украина" подтвердил спикер "Энергоатома" Леонид Олейник.

"Да. Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию", – сказал он.

Об остановке Хмельницкой АЭС сообщил в Facebook городской голова Нетишина, города – спутника Хмельницкой АЭС, Александр Супрунюк.

"Остановка блоков. Отсутствует электроснабжение воды, возможно, тепла", – написал мэр.

Контекст:

Аварийные отключения возможны по всей Украине в течение суток, сообщили в "Укрэнерго". В ходе массированного ракетного удара России по Украине были нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры, аварийные отключения начались по всей территории страны. Там напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении активируется работа пунктов несокрушимости, где они находятся, можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua (там есть специальная карта).

Днем 23 ноября по всей территории Украины, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях, взрывах во Львовской области, Киевской области и столице.