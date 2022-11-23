В Киеве и ряде регионов Украины ввели экстренные отключения, весь Львов остался без света

В Киеве и других регионах Украины начали выключать свет Фото: ЕРА

В компании объяснили, что дополнительные ограничения вводят по распоряжению "Укрэнерго".

"Вынужденно применяем экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании", – подчеркнули там.

Об отключениях сообщают и в других регионах Украины.

Без электричества остался весь Львов, проинформировал мэр города Андрей Садовый. В связи с отсутствием света в городе приостановлена подача теплоснабжения и воды, добавил он.

Свет отключают в Одесской области, сообщил глава ОВА Максим Марченко. "В связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины по всей Одесской области и другим областям Украины временно отсутствует электроснабжение", – проинформировал он.

Аварийные отключения введены и в Сумской области, добавил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Вся Черкасская область тоже обесточена, сообщило "Суспільне".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об энергетическом терроре со стороны России.

"Выстоим. Они нас не сломают", – подчеркнул он.