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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве и ряде регионов Украины ввели экстренные отключения, весь Львов остался без света

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В Киеве и других регионах Украины начали выключать свет
В Киеве и других регионах Украины начали выключать свет
Фото: ЕРА

Днем 23 ноября в Киеве ввели экстренные отключения, ранее составленные графики не действуют, сообщила прес-служба "ДТЭК Киевские электросети".

В компании объяснили, что дополнительные ограничения вводят по распоряжению "Укрэнерго". 

"Вынужденно применяем экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании", – подчеркнули там. 

Об отключениях сообщают и в других регионах Украины. 

Без электричества остался весь Львов, проинформировал мэр города Андрей Садовый. В связи с отсутствием света в городе приостановлена подача теплоснабжения и воды, добавил он. 

Свет отключают в Одесской области, сообщил глава ОВА Максим Марченко. "В связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины по всей Одесской области и другим областям Украины временно отсутствует электроснабжение", – проинформировал он.  

Аварийные отключения введены и в Сумской области, добавил глава ОВА Дмитрий Живицкий. 

Вся Черкасская область тоже обесточена, сообщило "Суспільне"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об энергетическом терроре со стороны России. 

"Выстоим. Они нас не сломают", – подчеркнул он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Львов, Одесса, Укрэнерго, электричество, ДТЭК, Андрей Садовый, Одесская область, электроснабжение, Черкасская область, ограничения, инфраструктура, Андрей Ермак, Дмитрий Живицкий, энергосистема, Максим Марченко
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