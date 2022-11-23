Число пострадавших от ракетного удара в Киеве выросло до 11, среди них ребенок – мэр

"Три человека погибли в результате сегодняшних ракетных обстрелов столицы. Среди них – 17-летняя девушка", – написал мэр.

Он уточнил, что пострадали 11 жителей города. 10 из них госпитализировали, одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Среди госпитализированных есть ребенок, сообщил Кличко в эфире телеканала "Киев".

Ранее было известно о трех погибших и девяти пострадавших.

В Киевской области в результате сегодняшней атаки один человек погиб и более 20 пострадали.

Контекст:

23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы в Киеве и области, во Львовской и Кировоградской областях. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, несколько регионов без света. Киев также остался без воды.

Четыре атомные электростанции отключены от энергосистемы.