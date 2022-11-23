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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли два ракетных удара по Львовской области. Львов и несколько райцентров остались без света

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Если быстро восстановить электропитание не удастся, в пострадавших населенных пунктах развернут "пункты несокрушимости"
Если быстро восстановить электропитание не удастся, в пострадавших населенных пунктах развернут "пункты несокрушимости"
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты 23 ноября нанесли два ракетных удара по инфраструктурным объектам Львовской области. Об этом в Telegram заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области. Яворовский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии, – написал он.  Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют".

Козицкий добавил, что информации о пострадавших во время ракетных ударов пока нет.

"В настоящее время 1,5 млн человек в Яворовском, Львовском и Червоноградском районах без электроэнергии. Энергетики выехали на место попадания и работают над тем, чтобы запитать область в обход этой подстанции", – отметил Козицкий. 

Он добавил, что в случае, если быстро восстановить электропитание не удастся, в пострадавших населенных пунктах развернут "пункты несокрушимости", где можно будет согреться.

Адреса этих пунктов сообщат органам местного самоуправления.

Мэр Львова Андрей Садовый в Telegram сообщил, что весь город остался без света.

"Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением", – заявил он.

Контекст:

23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы в Киеве и области, во Львовской и Кировоградской областях. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.

В Киеве известно о трех погибших и девяти раненых, в Киевской области один человек погиб и более 20 пострадали

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии. 

Две атомные электростанции отключены от энергосистемы.

Теги: война России против Украины, Максим Козицкий
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