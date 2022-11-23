Оккупанты нанесли два ракетных удара по Львовской области. Львов и несколько райцентров остались без света

"Два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области. Яворовский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии, – написал он. – Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют".
Козицкий добавил, что информации о пострадавших во время ракетных ударов пока нет.
"В настоящее время 1,5 млн человек в Яворовском, Львовском и Червоноградском районах без электроэнергии. Энергетики выехали на место попадания и работают над тем, чтобы запитать область в обход этой подстанции", – отметил Козицкий.
Он добавил, что в случае, если быстро восстановить электропитание не удастся, в пострадавших населенных пунктах развернут "пункты несокрушимости", где можно будет согреться.
Адреса этих пунктов сообщат органам местного самоуправления.
Мэр Львова Андрей Садовый в Telegram сообщил, что весь город остался без света.
"Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением", – заявил он.
23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы в Киеве и области, во Львовской и Кировоградской областях. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.
В Киеве известно о трех погибших и девяти раненых, в Киевской области один человек погиб и более 20 пострадали.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии.
Две атомные электростанции отключены от энергосистемы.