Оккупанты нанесли два ракетных удара по Львовской области. Львов и несколько райцентров остались без света

Если быстро восстановить электропитание не удастся, в пострадавших населенных пунктах развернут "пункты несокрушимости" Фото: depositphotos.com

"Два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области. Яворовский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии, – написал он. – Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют".

Козицкий добавил, что информации о пострадавших во время ракетных ударов пока нет.

"В настоящее время 1,5 млн человек в Яворовском, Львовском и Червоноградском районах без электроэнергии. Энергетики выехали на место попадания и работают над тем, чтобы запитать область в обход этой подстанции", – отметил Козицкий.

Он добавил, что в случае, если быстро восстановить электропитание не удастся, в пострадавших населенных пунктах развернут "пункты несокрушимости", где можно будет согреться.

Адреса этих пунктов сообщат органам местного самоуправления.

Мэр Львова Андрей Садовый в Telegram сообщил, что весь город остался без света.

"Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением", – заявил он.