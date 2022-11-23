В Кировоградской области россияне попали по энергообъекту, регион обесточен – ОВА

"Вражеские прилеты по энергетическому объекту. Область, как и ряд других регионов, без света", – написал Райкович.

По его словам, бригады энергетиков начинают аварийно-восстановительные работы.

Россияне повредили энергетическую инфраструктуру в Кировоградской области и во время массированных атак 31 октября и 15 ноября.

Контекст:

23 ноября РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы в Киеве и в области, во Львовской области, по всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии.

Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.

Две атомные электростанции отключены от энергосистемы.