В Киевской области в результате обстрела РФ пострадало 20 человек, один погиб – ОВА

Об этом в Telegram проинформировал глава Киевской областной государственной военной администрации Алексей Кулеба.
"Более 20 пострадавших, которым уже оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, один погибший", – проинформировал он.
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram опубликовал видео последствий удара в жилом доме в Киевской области.
23 ноября РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях. Прилеты зафиксированы в Киеве и в области, пострадавшие и погибшие есть также в Киеве.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии. Две атомные электростанции отключены от энергосистемы.