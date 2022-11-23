В Киевской области в результате обстрела РФ пострадало 20 человек, один погиб – ОВА

Об этом в Telegram проинформировал глава Киевской областной государственной военной администрации Алексей Кулеба.

"Более 20 пострадавших, которым уже оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, один погибший", – проинформировал он.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram опубликовал видео последствий удара в жилом доме в Киевской области.