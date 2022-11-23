Ровенская, Пивденноукраинская, Хмельницкая и Запорожская АЭС отключены – "Энергоатом"

По данным пресс-службы предприятия, мощности станций работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему.
Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме.
"Как только нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена", – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" отмечают, что из-за снижения частоты также было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС, она перешла в режим полного "блэкаута" и обеспечивается энергией с помощью генераторов. Радиационный фон на площадке ЗАЭС также остается в норме, информирует компания.
23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы в Киеве и области, во Львовской и Кировоградской областях. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.
В Киеве известно о трех погибших и девяти раненых, в Киевской области один человек погиб и более 20 пострадали.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии.
Из-за российского обстрела Пивденноукраинская и Хмельницкая АЭС были отключены от энергосистемы, об этом первым написал в своем Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.