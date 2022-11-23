Ровенская, Пивденноукраинская, Хмельницкая и Запорожская АЭС отключены – "Энергоатом"

Контекст:

23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы в Киеве и области, во Львовской и Кировоградской областях. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.

В Киеве известно о трех погибших и девяти раненых, в Киевской области один человек погиб и более 20 пострадали.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии.

Из-за российского обстрела Пивденноукраинская и Хмельницкая АЭС были отключены от энергосистемы, об этом первым написал в своем Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.