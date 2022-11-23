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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ровенская, Пивденноукраинская, Хмельницкая и Запорожская АЭС отключены – "Энергоатом"

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Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме
Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме
Фото: Енергоатом / Facebook

Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Пивденноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Об этом 23 ноября в Telegram сообщила украинская компания "Энергоатом".

По данным пресс-службы предприятия, мощности станций работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему.

Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме.

"Как только нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что из-за снижения частоты также было остановлено питание собственных потребностей Запорожской АЭС, она перешла в режим полного "блэкаута" и обеспечивается энергией с помощью генераторов. Радиационный фон на площадке ЗАЭС также остается в норме, информирует компания.

Контекст:

23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы в Киеве и области, во Львовской и Кировоградской областях. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.

В Киеве известно о трех погибших и девяти раненых, в Киевской области один человек погиб и более 20 пострадали

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии. 

Из-за российского обстрела Пивденноукраинская и Хмельницкая АЭС были отключены от энергосистемы, об этом первым написал в своем Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Теги: электроснабжение, АЭС, Энергоатом, война России против Украины, Хмельницкая АЭС, Ровенская АЭС, ЗАЭС
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