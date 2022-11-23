Из-за обстрелов оккупантов весь Киев без воды, Киевская область полностью обесточена

"Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно скорее его восстановить", – написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
Он заверил, что коммунальные службы делают все возможное, чтобы возобновить водоснабжение, а энергетики – энергоснабжение, но призвал жителей города запастись водой.
Корреспонденты и читатели издания "ГОРДОН" сообщили, что в некоторых районах Киева есть проблемы с отоплением.
В Киевской области оккупанты попали в несколько объектов критической инфраструктуры, сообщил в Telegram председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжения", – написал Кулеба.
В регионе оккупанты, по его информации, также попали в многоэтажный дом в Вышгороде и частный сектор в Чабанах. В результате обстрелов один человек погиб, 20 пострадали.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.
Официально пока не сообщалось, сколько ракет было выпущено по Украине и сколько сбили силы противовоздушной обороны. В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Например, в результате обстрелов весь Львов остался без света. От энергосистемы отключены Пивденноукраинская и Хмельницкая атомные электростанции.
В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток. В компании напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении начинают работать "пункты несокрушимости", где есть электричество, мобильная связь, интернет и вода (их адреса можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua).
Погибшие в результате обстрелов есть в Киеве и Киевской области. В столице, по последним данным, три человека погибли, шестеро пострадали.