Из-за обстрелов оккупантов весь Киев без воды, Киевская область полностью обесточена

В Киеве и Киевской области есть проблемы с электроснабжением Фото: EPA

"Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно скорее его восстановить", – написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Он заверил, что коммунальные службы делают все возможное, чтобы возобновить водоснабжение, а энергетики – энергоснабжение, но призвал жителей города запастись водой.

Корреспонденты и читатели издания "ГОРДОН" сообщили, что в некоторых районах Киева есть проблемы с отоплением.

В Киевской области оккупанты попали в несколько объектов критической инфраструктуры, сообщил в Telegram председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Киевская область полностью обесточена. Также частично нет отопления и водоснабжения", – написал Кулеба.

В регионе оккупанты, по его информации, также попали в многоэтажный дом в Вышгороде и частный сектор в Чабанах. В результате обстрелов один человек погиб, 20 пострадали.