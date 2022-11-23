После российской атаки Одесса полностью обесточена, в городе нет тепло- и водоснабжения

Насосные станции и котельные обесточены и подача тепла в дома приостановлена, ее смогут восстановить, только когда будет возобновлено электроснабжение, сказано в релизе.

Также из-за отсутствия света нет воды, проинформировала пресс-служба компании-поставщика – "Инфоксводоканала".

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко рассказал, что в одной из больниц города генератор может работать лишь 10 часов.

"Врачи готовят мешки амбу. Это такой аппарат, чтобы вручную качать легкие. В больнице есть дети, находящиеся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Как закончит работу генератор – аппараты отключатся, и поэтому надо будет в ручную качать легкие", – сообщил он.

Нет электроснабжения и в Одесской области, проинформировал глава Одесской областной государственной военной администрации Максим Марченко.

"Думская" пишет, что в областном центре также проблемы с мобильной связью. Кроме того, временно не работает городской электрический транспорт, добавил городской голова Геннадий Труханов.

"Электрики работают, но понадобится время, чтобы в наши дома вернулось электричество. Россия – страна-террорист", – добавил он.