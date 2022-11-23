После российской атаки Одесса полностью обесточена, в городе нет тепло- и водоснабжения

Насосные станции и котельные обесточены и подача тепла в дома приостановлена, ее смогут восстановить, только когда будет возобновлено электроснабжение, сказано в релизе.
Также из-за отсутствия света нет воды, проинформировала пресс-служба компании-поставщика – "Инфоксводоканала".
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко рассказал, что в одной из больниц города генератор может работать лишь 10 часов.
"Врачи готовят мешки амбу. Это такой аппарат, чтобы вручную качать легкие. В больнице есть дети, находящиеся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Как закончит работу генератор – аппараты отключатся, и поэтому надо будет в ручную качать легкие", – сообщил он.
Нет электроснабжения и в Одесской области, проинформировал глава Одесской областной государственной военной администрации Максим Марченко.
"Думская" пишет, что в областном центре также проблемы с мобильной связью. Кроме того, временно не работает городской электрический транспорт, добавил городской голова Геннадий Труханов.
"Электрики работают, но понадобится время, чтобы в наши дома вернулось электричество. Россия – страна-террорист", – добавил он.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.
В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Например, в результате обстрелов весь Львов остался без света, в Киеве полностью остановлено водоснабжение, в некоторых районах нет электроснабжения, а в области проблемы с электроснабжением, водоснабжением и отоплением. От энергосистемы отключены Пивденноукраинская и Хмельницкая атомные электростанции.
В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток. В компании напомнили, что при значительном перерыве в электроснабжении начинают работать "пункты несокрушимости", где есть электричество, мобильная связь, интернет и вода (их адреса можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua).
Погибшие в результате обстрелов есть в Киеве и Киевской области. В столице, по последним данным, три человека погибли, шестеро пострадали.