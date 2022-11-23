СБУ задержала возможного корректировщика ракет РФ по военным и энергетическим объектам Харькова

Подозреваемый фотографировал объекты и указывал их на онлайн-картах Фото: Служба безпеки України / Telegram

По данным следствия, уроженца Донецкой области в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину завербовали подконтрольные оккупантам боевики "ДНР". По их указанию мужчина переехал в Харьков для сбора информации. Он "наводил" российские ракеты на военные и стратегически важные структуры в Харьковской области.

Подозреваемый фотографировал объекты и указывал их на онлайн-картах. Полученные данные передавал в Telegram-канале.

В настоящее время он содержится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.