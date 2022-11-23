СБУ задержала возможного корректировщика ракет РФ по военным и энергетическим объектам Харькова

По данным следствия, уроженца Донецкой области в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину завербовали подконтрольные оккупантам боевики "ДНР". По их указанию мужчина переехал в Харьков для сбора информации. Он "наводил" российские ракеты на военные и стратегически важные структуры в Харьковской области.
Подозреваемый фотографировал объекты и указывал их на онлайн-картах. Полученные данные передавал в Telegram-канале.
В настоящее время он содержится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.
15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны, сообщили в Министерстве энергетики.