Зеленский о ракетных обстрелах Украины: Россия доказала всему миру, что признание ее государством – спонсором терроризма – это правда

Об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня Европарламент признал Россию государством – спонсором терроризма. Наконец, спасибо всем европарламентариям. А потом Россия доказала всему миру, что все это правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям. Результат трагичен – большое количество раненых, есть погибшие, – сказал президент. – Что касается света и водоснабжения – все работают: энергетики, ГСЧС, местная власть... Мы все восстановим и все пройдем, потому что мы с вами несокрушимый народ… Берегите себя".

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты выпустили по территории Украины 70 крылатых ракет, 51 из них была сбита силами и средствами ПВО. Кроме того, ВСУ уничтожили пять ударных БПЛА.

В результате ракетных ударов России погибли шесть человек, еще 36 получили ранения, рассказали в Национальной полиции. Зафиксировано попадание ракет по 16 объектам, отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Из-за обстрела были временно обесточены все АЭС Украины (Ровенская, Пивденноукраинская, Хмельницкая и Запорожская), большинство ТЭС и ГЭС, указали в Минэнерго.

Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток.