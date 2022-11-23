Минэнерго: В результате ракетного удара РФ по Украине были временно обесточены все АЭС, большинство ТЭС и ГЭС

Ракетный обстрел со стороны России привел к временному обесточиванию всех АЭС в Украине, отметили в Минэнерго Фото: Хмельницька АЕС / Facebook

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Минэнерго.

"Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию все атомных, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи, – говорится в сообщении. – Таким образом, Россия в день признания Европарламентом ее государством – спонсором терроризма доказала безоговорочную правдивость этого определения. Только террористы так поступают с народом, который не могут победить, поэтому пытаются просто уничтожить".

В Минэнерго рассказали, что в результате обстрелов оккупантов в Украине происходят аварийные отключения света.

"Отсутствие электроэнергии может повлиять на наличие тепло- и водоснабжения. Энергетики уже работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Но, учитывая масштабы разрушений, нам понадобится время", – указали в ведомстве.