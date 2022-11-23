Минэнерго: В результате ракетного удара РФ по Украине были временно обесточены все АЭС, большинство ТЭС и ГЭС

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Минэнерго.
"Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию все атомных, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи, – говорится в сообщении. – Таким образом, Россия в день признания Европарламентом ее государством – спонсором терроризма доказала безоговорочную правдивость этого определения. Только террористы так поступают с народом, который не могут победить, поэтому пытаются просто уничтожить".
В Минэнерго рассказали, что в результате обстрелов оккупантов в Украине происходят аварийные отключения света.
"Отсутствие электроэнергии может повлиять на наличие тепло- и водоснабжения. Энергетики уже работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Но, учитывая масштабы разрушений, нам понадобится время", – указали в ведомстве.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты выпустили по территории Украины 70 крылатых ракет, 51 из них была сбита силами и средствами ПВО. Кроме того, ВСУ уничтожили пять ударных БПЛА.
В результате ракетных ударов России по Украине 23 ноября погибли шесть человек, еще 36 получили ранения, рассказали в Нацполиции.
В ряде регионов есть попадания в объекты критической инфраструктуры, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Например, в результате обстрелов обесточены Одесса и область, Львов, Киевская и Кировоградская области.
От энергосистемы были отключены, в частности, Пивденноукраинская и Хмельницкая атомные электростанции.
В "Укрэнерго" предупредили, что аварийные отключения в Украине будут продолжаться в течение суток.